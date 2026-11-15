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Medhi Benatia, Bayern Münih'te geçirdiği dönemden söz ederek Münih'te mutlu olmadığını açıkladı. Bunu kısa sürede fark ettiğini söyledi.

"İlk yılın ardından ayrılmak istedim ve transfer olmak istediğimi söyledim" diyen 39 yaşındaki Benatia, Canal+'ya şunları anlattı: "İtalya'ya dönmek istiyordum. Juventus, Inter ve başka kulüpler benimle ilgileniyordu."

Benatia, Udinese Calcio'da geçirdiği iyi sezonların ve Roma'daki çok başarılı bir yılın ardından 2014'te 28 milyon avro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer oldu. O dönemki teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde ilk 11 ile yedek kulübesi arasında gidip geldi. Savunmanın göbeğindeki rakipleri arasında Jerome Boateng, David Alaba, Dante ve Javi Martinez de vardı.

Sonunda 2016'da kiralık olarak Juventus'a transfer oldu. Bir yıl sonra Serie A'nın en çok şampiyonluk yaşayan kulübü, stoperi yaklaşık 17 milyon avro karşılığında bonservisiyle kadrosuna kattı.

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Kendi ifadesine göre Benatia, Isar kıyısına gitme kararının doğru olup olmadığından henüz birkaç hafta sonra şüphe duymaya başladı. Benatia, "Almanya'da iki ay geçirdikten sonra eşime, 'Biliyor musun, burada doğru kararı verdiğimden emin değilim. Kendimi iyi hissetmiyorum' dedim" diye konuştu. İtalya'yı özlediğini söyleyen Benatia için orası "ikinci vatan" olmuştu.

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Bayern Münih'te geçirdiği iki yılda 46 maça çıkan Benatia, üç gol attı ve üç asist yaptı. Bayern'le iki lig şampiyonluğu ve bir Almanya Kupası kazandı.

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Medhi Benatia, Juventus'la çok sayıda kupa kazandı

Benatia, ardından Torino'da da başarılı bir dönem geçirdi. Juventus'la iki Serie A şampiyonluğu, iki İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupası kazandı. Juventus'ta en önemli şeyin "kültür ve disiplin" olduğunu anlattı.

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2019'un başında Juventus'tan ayrılarak 8,6 milyon avro bonservis bedeliyle Katar'daki Al-Duhail'e transfer oldu. Orada iki yıl kaldı ve 2021'de Türkiye'de Fatih Karagümrük'te kısa bir süre oynadıktan sonra kariyerini noktaladı.

Şimdilerde yönetici olarak görev yapıyor ve bu yılın yazına kadar Olympique Marsilya'nın sportif direktörlüğünü yürüttü.