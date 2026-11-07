Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde Paris Saint-Germain’in genç oyuncusu Desire Doue’ye duyduğu hayranlığı dile getirdi. Zidane, çok yönlü hücum oyuncusuyla kendisi arasında benzerlikler kurarken Fransa’dan grubun son maçlarında beklediği taktiksel gelişmeleri de anlattı.

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Zidane, PSG'li genç Desire Doue'yi övgüyle anlattı

Fransa Millî Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Paris Saint-Germain'in hücum oyuncusu Desire Doue'yi dünya futbolunun en parlak genç yeteneklerinden biri olarak gösterdi. Fransa'nın İtalya ve Türkiye'ye karşı oynayacağı son UEFA Uluslar Ligi grup maçları öncesinde konuşan Zidane, 2024 Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan oyuncunun hızlı gelişimini övdü.

Doue, Mart 2025'te A millî takımda ilk maçına çıkıp 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da forma giydikten sonra hem kulübü hem de ülkesi için kilit bir oyuncu hâline geldi.

Fransa teknik direktörü, genç oyuncuyu en üst düzeyde farklı kılan özelliğin öğrenme ve gelişme isteği olduğunu vurguladı.

Zidane, çok yönlü hücum oyuncusuyla kendisi arasında benzerlik kurdu

Fransa Futbol Federasyonu'nun merkezinde basına konuşan Zidane, Doue ile çalışmaktan ne kadar keyif aldığını anlattı ve kendi efsanevi futbolculuk kariyeriyle doğrudan benzerlikler kurdu.

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Zidane, “Bütün oyuncularımı seviyorum. Desire'nin [Doue] bir süredir yaptıkları muhteşem,” dedi.

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“Genç ve olağanüstü yetenekli ama her şeyden önce dikkatle dinliyor; çünkü gelişmek ve başarılar kazanmak istiyor. Onda kendimi görüyorum: Futbolcuyken gelişmek için çevremdeki tecrübeli oyuncuları çok dinlerdim. O da bunu çok iyi yapıyor.”

Sahadaki taktiksel özgürlüğü ve en iyi oynadığı mevki

Zidane, Doue'nin taktiksel çok yönlülüğüne de değindi. PSG'li yıldız hücumda birden fazla mevkide oynayabilse de Zidane'a göre en iyi oynadığı yer sol kanat.

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Zidane, “Sahada hücumun her bölgesinde oynayabilir. Bu, o anki duruma, maça ve yapmamız gereken tercihlere bağlı,” diye açıkladı.

“Bence en iyi olduğu yer yine sol kanat. Çok ama çok ileri gidebilir, ancak bunun için kendini geliştirme isteğini her zaman korumalı. En önemli şey bu.”

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Fransa, Uluslar Ligi'ndeki belirleyici iki maça hazırlanıyor

Fransa, 12 Kasım Perşembe günü Giuseppe-Meazza Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşmak için Milano'ya gidecek. Ardından 15 Kasım Pazar günü Bordeaux'da Türkiye'yi ağırlayacak.

Zidane'ın ekibi, Mart 2027'deki çeyrek finallerde yerini garantilemeyi hedeflerken topa sahip olma konusundaki üstünlüğünü daha etkili bir bitiricilikle tamamlamak istiyor.

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Doue gibi yeteneklerin takıma güç katması ve kaptan Kylian Mbappe'nin dönüşüyle Fransa, grup aşamasını güçlü bir şekilde bitirmeyi hedefliyor.