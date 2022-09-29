Brezilyalı oyuncu, bazı konuşmaları duygusal yoğunlukla yaptığını vurguluyor.

Josef de Souza, Fenerbahçe maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda Beşiktaş'ta olmaktan dolayı çok mutlu olduğuna değinirken taraftara örnek olmayı amaçlıyor.

Duygusal bir insan olduğunun altını çizen Brezilyalı orta saha, bazen duygusal yoğunlukla konuştuğunun da altını çiziyor.

Ne söylendi?

Josef, BeIN Sports'a yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ta 3. yılım. Burada olduğum için çok mutluyum. Sadece saha içinde değil, saha dışında da Beşiktaş taraftarına örnek olmak için her şeyi yapıyorum.

"Ankaragücü maçında yaşanan şeyler beni çok üzdü, ama daha da üzen ceza almamdı. Hiçbir futbolcu benim yaptığım şeyden dolayı ceza almamalı. Ben çok duygusal bir insanım. Bazen duygusal yoğunlukla konuşmalar yapabiliyorum.

"Tek düşüncem Beşiktaş'ta şampiyon olmak. Şampiyon olduktan sonra her şeyin doğal bir şekilde geliştiğini düşünürsek burada kalabilirim."

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"Fenerbahçe hakkında olumsuz konuşmadım"

"Bazı oyuncular eski takımına gol attıktan sonra sevinmeyebilir ama ben sevinmeyi doğal buluyorum. Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyorum, ama gollere sevinmem saygısızlık değil. Ben Beşiktaş'ın futbolcusuyum. Fenerbahçe hakkında olumsuz konuşmadım.

"Benim Beşiktaş'a, Beşiktaş'ın da bana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

"İki hafta önce çok övülürken, şu anda çok eleştirilmemizin sebebi futbol kültürü olabilir. Bizim bu ekstrem yorumlara kulağımızı kapatıp, neler yaptığımıza odaklanmalıyız. Önemli olan bizim amacımızın ne olduğudur.

"Alex Teixeira'yı çok özlüyorum. Burada bekleneni karşılayamadı ama giderken bazı şeylerden de vazgeçtiğini söyleyebilirim."

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"Türkiye'yi çok seviyorum"

"Atiba çok büyük bir karakter. Herkesin ondan öğreneceği çok şey var. Sezonu umarım bizimle beraber bitirir ve şampiyonluğumuzu kutlarız. Sonrasında ne karar vereceğini de birlikte göreceğiz.

"Valerien Ismael gibi bir teknik direktörümüz olduğu için çok mutluyum. Durmadan bizi en iyi yere çekmeye çalışıyor. Konuşmaya, oyuncuların en iyisini onlardan almaya, geliştirmeye çok açık bir isim.

"Türkiye'yi çok seviyorum. Vodafone Park benim evim."

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