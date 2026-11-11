Arsenal savunmacısı Riccardo Calafiori, perşembe günü San Siro’da Fransa ile oynanacak Uluslar Ligi maçına hazırlanırken genç İtalya kadrosunun deneyimli isimlerinden biri gibi hissetmeye başladığını kabul etti. 24 yaşındaki oyuncu, uzun sakat listesine rağmen Fransa’nın hâlâ tehlikeli olduğunu vurguladı ve Michael Olise ile yeniden karşı karşıya gelmeyi umduğunu söyledi.

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Calafiori, İtalya'da liderlik rolü üstleniyor

Calafiori, Roberto Mancini'nin takımında giderek daha önemli bir isim hâline geldi. Başlangıçta stoper olarak görev yapan oyuncu, son dönemde Arsenal'ın Premier League şampiyonluğuyla sonuçlanan sezonunda kendine yer edindiği sol bek pozisyonunda oynamaya başladı. Maç öncesi basın toplantısında konuşan savunmacı, takımdaki rolünün değiştiğini kabul etti.

„Bu kadroda çok sayıda genç oyuncu var, bu yüzden kendimi eskisinden biraz daha yaşlı hissetmeye başladım“ dedi. „İtalya milli takımında nispeten az deneyimim var ama her maçta takımıma ilham vermeye ve sözlerimden çok sahadaki hareketlerimle lider olmaya çalışıyorum.“

Olumlu sonuçlar İtalya'nın özgüvenini artırıyor

İtalya, Mancini'nin yeniden göreve gelmesinin ardından çıktığı ilk maçta evinde Belçika'ya 2-0 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı. Ancak daha sonra Türkiye karşısında iki galibiyet aldı ve geçen ay Stade de France'ta Fransa ile oynadığı maçtan etkileyici bir 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Calafiori, „Büyük değişimleri ve teknik direktörün yaptığı çalışmanın etkisini görmek için henüz çok erken olduğunu hep söyledim ama olumlu sonuçlar almak kesinlikle yardımcı oluyor“ dedi. „Bu bize biraz daha özgüven veriyor ve yarın yine önemli bir sınavımız var. Fransa'da bizim için zordu. Oradan başımız dik ayrılmamız önemliydi ve bunu başardık. Yarın kendi sahamızdayız, stat tamamen dolacak. Bunların hepsi, hâlâ yapmamız gereken çok iş olduğunun farkında olsak da kendimize olan inancımızı artırmamızı sağlayan olumlu etkenler.“

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Calafiori, sakatlıkların etkilediği Fransa'ya karşı temkinli

Fransa, kas sakatlığı yaşadığı bildirilen Kylian Mbappe'den de yoksun kalabilir. Eksikler listesinde Calafiori'nin Arsenal'dan takım arkadaşı William Saliba'nın yanı sıra Ousmane Dembele, Marcus Thuram, Aurelien Tchouameni ve Jules Kounde de bulunuyor. Ancak Calafiori, hiçbir şeyi garanti görmüyor.

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„Bence bu çok zorlu bir maç olacak. Fransa'nın hâlâ kullanabileceği çok sayıda seçeneği var, dolayısıyla bu durum pek bir şeyi değiştirmiyor. Biz kendimize odaklanmalıyız“ dedi. „Taktik açıdan hazırlanmak ve kulüp düzeyinde yaptıklarımızdan çok farklı şeyler denemek için fazla zaman yok. Bu yüzden mesele daha çok kararlılık ve yürek.“ İlk maçta Olise'yi adam adama marke eden Calafiori, „Umarım yarın da bunu yapmam gerekir. Bu seviyedeki oyuncularla karşılaşmak her zaman heyecan verici“ diye ekledi.

İtalya'yı sırada ne bekliyor?

Fransa, 10 puanla 1. Grup'ta lider. İtalya 7 puanla üç puan geride, Belçika ise 6 puanla İtalya'nın bir puan arkasında. Yalnızca ilk iki sıradaki takımlar çeyrek finale yükselecek.

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San Siro'da alınacak olumlu bir sonuç, İtalya'yı pazar günü Belçika ile oynayacağı belirleyici maç için Brüksel'e gitmeden önce güçlü bir konuma taşıyacak.