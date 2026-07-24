“Kendilerini menajer gibi gösteriyorlardı”: Sculli ve Pepe, yetkisiz şekilde meslek icra ettikleri gerekçesiyle soruşturma altında

Sahtecilik, spor menajerliği mesleğini yetkisiz icra etme ve teşebbüs aşamasında kalan şantaj. Savcı Saverio Francesco Musolino’nun Simone Pepe ve Giuseppe Sculli hakkında yönelttiği suçlamalar son derece ağır. Serie A’nın eski futbolcuları olan ikili, spor menajeri Luigi Iachini Bellisarii ve avukat Alessandro Buccieri ile birlikte Roma Savcılığı tarafından soruşturuluyor.





SUÇLAMA - Soruşturmaya göre Pepe ve Sculli, gerekli yetki olmadan menajerlik faaliyeti yürüttü, genç futbol yetenekleri için görüşmeler ve ekonomik anlaşmalar yürüttü ve iddiaya göre Coni’ye sahte imzalı sözleşmeler sundu. Ardından iki futbolcu Costantino Favasuli (Fiorentina altyapısında yetişti) ve Davide Bettella (Inter, Atalanta ve Frosinone altyapılarında geçmişi bulunan eski savunmacı) profesyonel ilişkiyi sonlandırma kararı alınca, şüphelilerin vekâletin erken feshi halinde yüzlerce milyonluk bir cezai şartın ödenmesini sağlamaya çalıştığı öne sürüldü. Yetkili tek spor menajerinin Iachini Bellisarii olduğu belirlendi. Ancak savcıya göre asıl işi yapanlar, oyuncuları bulan ve ekonomik anlaşmaları müzakere eden Pepe, Sculli ve Buccieri’ydi.