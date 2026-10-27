Gary Neville, Manchester United kadrosuna çok sert eleştiriler yönelterek A takımın birkaç yıldızını Old Trafford'da beklenen profesyonel standartları karşılayamamakla suçladı. Manchester United'ın hem Como hem de Bournemouth karşısında hezimete uğradığı kötü bir haftanın ardından kulübün eski kaptanı sözünü sakınmadı.

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Old Trafford'da bir kasvetli hafta daha

Manchester United'ın sezona felaket başlangıcı, Bournemouth'un pazar günü Old Trafford'da aldığı farklı 3-0'lık galibiyetle yeni bir dip noktaya ulaştı. Bu lig yenilgisi, Michael Carrick'in takımının Şampiyonlar Ligi'nde Como karşısında 4-0'lık ağır bir mağlubiyet almasının üzerinden yalnızca birkaç gün geçmişken geldi.

Manchester United, tüm kulvarlardaki ilk 12 maçında altı yenilgi aldı. Felaketle geçen birkaç günün ardından tribünlerden gelen baskı belirgin biçimde artarken Carrick, teknik direktörlük görevini koruma mücadelesi veriyor.

Neville standartların düşmesine tepki gösterdi

Getty Images

Bournemouth karşısındaki çöküşü yorumcu kabininden izleyen Neville, mevcut kadronun tutumundan hiç memnun kalmadı. Gary Neville Podcast'te konuşan eski savunmacı, saha dışındaki alışkanlıkları ve temel düzeydeki özverinin çarpıcı biçimde azalmasını hedef aldı.

„Bazıları yeterince profesyonel değil. Birkaç tanesi... Manchester'da yaşıyorum, bazıları yeterince profesyonel değil,“ diyen Neville, şöyle devam etti: „Onlara ayıracak vaktim yok. Bazıları doğru saatte yatmıyor. Doğru şeyleri yemiyor. Her günün her dakikasında Manchester United'ı düşünmüyor.“

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Neville, oyuncuların egosunu da sorgulayarak sert eleştirisini sürdürdü: „Profesyonellerin yapması gerektiği gibi bu futbol kulübünü hayatlarının merkezine koymuyorlar. Peki neden? Neden? Çünkü başarı başlarını döndürmüş. Ama hâlâ Kral William'mış gibi dolaşıyorlar... Öyle değiller, hiçbir şey değiller.“

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Carrick yalnız bırakıldı

Neville, asıl sorunun teknik direktör kulübesinde değil, doğrudan soyunma odasında olduğuna inanıyor. Daha fazla hesap verebilirlik talep eden bir taraftar pankartına dikkat çekerek bu temel değerlerin kulüpte uzun zaman önce kaybolduğunu söyledi.

„O oyunculardan bazıları hiçbir şey. Standartların bu kadar düşmesine inanamıyorum,“ diyerek yakındı. „İlk yarıda Stretford End tribününde 'standartlar' yazan bir pankart açıldı. O standartlar çok uzun zaman önce kayboldu.“

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Eski takım arkadaşını savunan Neville, Carrick'i „dürüstlük, güvenilirlik, saygınlık ve profesyonelliğe sahip harika bir insan“ olarak tanımladı. Ancak mevcut oyuncu grubunun sonunda teknik direktörüne ihanet ettiğine inanıyor. Neville, „Onlardan verim alamadı ve ona sırt çevirdiler,“ diye ekledi. „Bunu biliyorum çünkü Bruno o kısa açıklamasıyla ona kamuoyu önünde sırt çevirdiyse perde arkasında nasıl davrandıklarını bir düşünün.“

Carrick için görevde kalma mücadelesi

Getty Images

Carrick, artan baskı karşısında görevde kalmak istiyorsa bölünmüş soyunma odasını acilen yeniden bir araya getirmenin yolunu bulmalı. Özgüven tamamen sarsılmışken ve takımın önde gelen isimleri teknik ekiple anlaşmazlık yaşıyor gibi görünürken Manchester United, kötü gidişatı durdurmak için olumlu bir sonuca çaresizce ihtiyaç duyuyor.

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Old Trafford yönetimi Carrick'in hâlâ bir toparlanma sağlayıp sağlayamayacağını değerlendirirken önümüzdeki günler kritik olacak. Taraftarlar utanç verici bir haftanın ardından acil bir karşılık beklerken oyuncuların üzerindeki baskı daha da artacak.



