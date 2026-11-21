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Uli Hoeneß ve Jan-Christian Dreesen'in ardından Karl-Heinz Rummenigge de bir zamanlar övgüyle söz edilen Jamal Musiala'yı hedef aldı. Röportajı hem kötü bir zamana denk geldi hem de kulüpteki duruma dair çok şey anlattı. Yorum.

Bayern Münih, Jamal Musiala'nın sözleşmesini uzattığını 14 Şubat'ta duyurdu. Hem de tam Sevgililer Günü'nde. O dönemde, 2025'in başlarında, Bayern Münih yöneticilerinin heyecanı gözle görülür durumdaydı. Başkan Herbert Hainer, anlaşmayı "kulüp ve taraftarları için bir hediye" olarak nitelendirmiş ve şöyle demişti: "Sportif yönetimimizi ve yönetim kurulumuzu kutluyorum. Bugün Bayern Münih için çok güzel bir gün."

Bu sözler artık başka bir döneme aitmiş gibi geliyor. Zira Münih kulübünün yönetim kademesinde, 2025 Sevgililer Günü'nün Bayern Münih için aslında çok kötü bir gün olduğu konusunda ortak bir görüş hâkim olduğu açıkça görülüyor.

O dönemde kariyerinin zirvesinde ve dünyanın en çok gelecek vadeden oyuncularından biri olan Musiala'ya, sözleşmesinin 2030'a kadar uzatılması kapsamında yıllık 25 milyon avro maaş taahhüt edildi. O günden bu yana, sorumlusu olmadığı sakatlıklar ve sağlık sorunları nedeniyle bu meblağın karşılığını vermeye uzaktan bile yaklaşamadı. Yöneticilerin büyük endişesi ise bunu belki bir daha hiç başaramayacak olması. Bu nedenle yakın zamanda maaşının yeniden görüşülmesi gerekebilir. Başka bir deyişle: Maaşında indirime gidilmesi.

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Münihli yöneticiler bu görüşü şu sıralar dikkat çekici bir kampanyayla dile getiriyor. Kulübün önde gelen ismi Uli Hoeneß iki hafta önce ilk çıkışı yaptı . Yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen bu çarşamba ona katıldı. Ardından, Hoeneß gibi denetim kurulu üyesi olan Karl-Heinz Rummenigge, cuma günü 1. FC Köln ile 1-1 berabere kalınmasının ardından Sky şimdiye kadarki en sert ifadeleri kullandı . Bu kampanya kulübün içindeki duruma dair çok şey anlatıyor ancak mevcut koşullarda kesinlikle ters etki yaratıyor.

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Rummenigge sportif başarı ihtimaline de zarar veriyor

Rummenigge'nin röportajı, Münih cephesinden bakıldığında yıkıcı geçen bir akşamın olumsuz anlamdaki son noktasıydı. Bayern Münih, küme düşme tehlikesi yaşayan 1. FC Köln karşısında evinde ancak 1-1 berabere kalabildi . Üstelik en iyi iki oyuncusu Harry Kane ve Michael Olise'yi de kaybetti. Olise konusunda artık bir ölçüde rahatlatıcı haberler gelse de Kane, sindezmoz bağındaki yırtık nedeniyle üç ila dört ay forma giyemeyecek . Böylece hücum hattındaki zaten sıkıntılı durum daha da ağırlaştı. Ismael Saibari ve Serge Gnabry de haftalarca oynayamayacak; en azından Luis Diaz yakında sahalara dönebilir.

Köln maçındaki tek olumlu haber, aslında Musiala'nın iki aylık sakatlık arasının ardından sahalara dönmesiydi. Rummenigge ise son derece yersiz görünen röportajıyla tam da bu gelişmenin sevincini kaçırdı. Münih cephesinden bakıldığında durum zaten son derece vahimken bu konuyu neden tam da şimdi tırmandırmak gerekiyor?

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Rummenigge'nin röportajı, uzun süredir beklediği olumlu gelişmeye güven yerine şüphelerin eşlik etmesine yol açtığı için Musiala açısından da sorgulanmaya değerdi. Dışarıdan bakıldığında bu tavır, geleneksel olarak aile içi dayanışmaya büyük önem veren Bayern Münih'e hiç yakışmıyor. Bunun yerine Musiala, bir bakıma en üst kademeden hedef hâline getiriliyor.

Yine de teknik direktör Vincent Kompany ile sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, bir gün önceki basın toplantısında olduğu gibi, sakatlıklardan çok çeken oyuncularına güçlü biçimde destek verdi. Böylece bu konuda kulüp içindeki görüş ayrılıklarını da gözler önüne serdiler.

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Musiala'nın kişisel durumundan bağımsız olarak Rummenigge, kadro eksikleriyle boğuşan takımın sportif başarı ihtimaline de genel anlamda zarar verdi. Uzun sakatlık listesi nedeniyle Musiala şu anda Bayern Münih'in mecburen umut bağladığı az sayıdaki oyuncudan biri. Ona tam da şimdi, üstelik kamuoyu önünde böylesine sert biçimde yüklenmek, acilen ihtiyaç duyulan performansına ve dolayısıyla gelecek maçların sonuçlarına muhtemelen katkı sağlamayacak.

IMAGO

Bayern Münih ile Jamal Musiala arasında ne yaşandı?

Talihsiz zamanlaması bir yana, en geç Rummenigge'nin röportajıyla şu durum açıkça ortaya çıktı: Bayern Münih ile Musiala ya da temsilcileri arasında ciddi anlaşmazlıklar var. Sözleşme uzatılırken veya sonrasında, yöneticilerin hiç hoşuna gitmeyen şeyler yaşanmış olmalı. Planlanmış izlenimi veren bu çıkış için güçlü gerekçeleri olmalı; başka türlü açıklanamaz. Böylece her türden spekülasyonun da kendiliğinden, muhtemelen bilinçli olarak önünü açıyorlar.

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Sonuçta karşılıklı mutabakatla imzalanmış bir sözleşmenin kulüp tarafından bu ölçüde sorgulanması oldukça sıra dışı. Ancak yöneticiler, Musiala'nın performansında bir yükseliş olmazsa maaşını Rummenigge'nin ifadesiyle "artık karşılanamaz" görse bile hedeflenen maaş indiriminin nasıl hayata geçirilebileceği belirsiz.

Musiala'nın böyle bir indirimi gönüllü olarak kabul etmesi her hâlükârda son derece şaşırtıcı olur. Neden etsin ki? Sözleşmeler her zaman birer bahistir. Bazıları tutar, bazıları tutmaz. Bazen kazanan kulüp olur, bazen oyuncu, bazen ikisi birden, bazen de hiçbiri. Sözleşme imzalanırken bütün taraflar birbirlerine karşı dürüst davrandıysa herkes bununla yaşamak zorundadır.

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Bayern Münih: Jamal Musiala'nın sağlığına ilişkin büyük endişe

Son olarak asıl temel meseleye geliyoruz: Musiala'nın sağlık durumu. En geç Rummenigge'nin sözlerinin ardından bu konuda ciddi endişe duymak gerekiyor. Rummenigge, henüz 23 yaşındaki oyuncu hakkında gerçekten şöyle dedi : "Bildiklerimiz, ne yazık ki bu statta pek çok kez sergilediği seviyeye yeniden ulaşmasının zor olacağını düşündürüyor." Bu cümlenin ağırlığı ancak ikinci ya da üçüncü kez okunduğunda tam olarak anlaşılıyor.

Rummenigge'nin bu değerlendirmesinin temelinde Musiala'nın, yazın kamuoyuna açıklanan ancak daha uzun süredir bilinen nörolojik işlev bozukluğu var. 2025 yazında yaşadığı fibula kırığının etkileri de rol oynuyor olabilir. Musiala'nın eylül ortasında geçirdiği kas lifi yırtığı nedeniyle sekiz hafta sahalardan uzak kalması ise dikkat çekiciydi. Bu süre, böyle bir sakatlık için normalde öngörülenden belirgin biçimde uzundu.