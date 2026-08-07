Kendi yarattığı sorun: Leon Goretzka transfer yazının en büyük kaybedeni mi olacak?

Leon Goretzka etrafındaki sessizlik dikkat çekiyor. Son günlerde milli oyuncuyla ilgili artık transfer söylentileri bile çıkmadı. Alman Milli Takımı'nın Dünya Kupası fiyaskosundaki rolüne dair gürültü de çoktan dinmiş durumda. Goretzka en son bir haftadan biraz daha uzun süre önce, Bayern Münih'te kendisine tahsis edilen aracı teslim ederken görülmüştü.

Peki onun dışında? Temmuz sonunda, Münih'teki eski hocası Hansi Flick ile Barcelona'nın, sakatlanan Frenkie de Jong'un yerine orta saha oyuncusuyla belirsiz bir ilgisinin olduğu söylenmişti. Ancak Barca sportif direktörü Deco'nun son aşamada buna engel olduğu belirtildi.

Görünen o ki 31 yaşındaki oyuncu için, Münih'ten ayrılışının üzerinden haftalar geçmesine rağmen yeni bir kulüp hâlâ ufukta görünmüyor. Oysa ilk başta Goretzka'nın önünde tüm kapılar açıkmış gibi görünüyordu. Barca, Arsenal, Juventus, Milan, Napoli ya da Atlético Madrid gibi önemli kulüpler, 73 kez milli formayı giyen oyuncuyla anılmıştı. Goretzka daha mayıs ayında rahat bir şekilde "ayrıcalıklı bir durumda" olduğunu söylemiş, yeni bir proje için "yüzde 100 istek duyması" gerektiğini belirtmişti.

Leon Goretzka'nın, ilgilenen kulüplerden çok yüksek taleplerde bulunduğu belirtiliyor

Ancak durum artık o kadar da ayrıcalıklı görünmüyor. Tüm spekülasyonlarda oyuncu tarafının fazla yüksek talepleri sürekli sorun olarak gösteriliyor. İddialara göre bonservisi elinde olan futbolcu, yıllık net 7 milyon euro maaşın yanı sıra yaklaşık 10 milyon euro imza parası talep ediyor. Goretzka'nın Bayern'de son olarak yıllık 13 milyon euro brüt kazandığı belirtiliyor.

Aslen Bochumlu olan oyuncunun sözleşmesi, 2020'deki üçleme de dahil olmak üzere 15 kupayla geçen sekiz yılın ardından 30 Haziran'da rekortmen kulüpte sona ermişti. Goretzka, Dünya Kupası'nda kendisini yeniden vitrine çıkarmak istiyordu ancak bu planı ciddi şekilde başarısız oldu.

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Leon Goretzka'nın Alman Milli Takımı'nın Dünya Kupası fiyaskosundaki tartışmalı rolü: "örnek profesyonel" dönemi bitti mi?

Eski Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann mart ayında ona DFB takımında bir lider rolü vaat etmişti, ancak Goretzka Kuzey Amerika'daki turnuvada sadece üç kısa süreli forma şansı buldu. Ani gözden düşüşün Goretzka'nın hiç hoşuna gitmediği öne sürülüyor. Sport Bild, takım çevrelerine dayandırdığı haberinde 31 yaşındaki oyuncunun kendisini izole ettiğini ve sık sık keyifsiz olduğunu yazdı. Ayrıca, iddiaya göre tecrübeli futbolcu Paraguay'a karşı son 16 turundaki belirleyici penaltı atışlarında hayal kırıklığıyla elini sallayarak tepki gösterdi.

Oysa Goretzka, Bayern'de her zaman örnek profesyonel olarak görülüyordu. Münih'teki son sezonunda da Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic'in arkasındaki yedek rolünü kabul etmişti. Teknik direktör Vincent Kompany, mayıstaki vedasında "Leon, Bayern için her zaman önemli bir oyuncuydu ve mutlak bir profesyonel olmanın ve mücadele etmenin ne anlama geldiğini defalarca gösterdi" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak bu özellikler şu ana kadar ona yeni bir kulüp kazandırmış değil. Buna rağmen Goretzka, Dünya Kupası öncesinde iyimserdi. "Yurt dışında yeniden gerçekten rekabetçi bir futbol oynamak" istediğini söylüyordu. Bu nedenle MLS ekibi Chicago Fire'dan gelen teklifi geri çevirdi. Bunun yerine, "Güzel bir şey mutlaka bulacağım, diye düşünüyorum" demişti.

Arayış sürüyor.