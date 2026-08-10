FC Bayern’de son dönemde tekrar eden bir tablo vardı: Önemli ilk 11 oyuncuları sözleşmelerinin sonuna yaklaşıyor, yurt dışındaki üst düzey kulüplerin ilgisini çekiyor, anlaşılabilir şekilde mutlaka takımda tutulmak isteniyor, baskı altında yüksek maaşlı yeni sözleşmelere imza atıyorlar ve ardından da çeşitli nedenlerle bir anda alışılmış performanslarını sergileyemez hale geliyorlar.

Bu durum örneğin Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman ve biraz daha alt seviyede Eric-Maxim Choupo-Moting için de geçerliydi. Maaşları, uzatılan sözleşmelerin hemen ardından artık sahadaki önemlerini yansıtmamaya başladı; buna karşın mali kaynakları bağladı ve aynı anda kadro planlamasını da bloke etti. Münih ekibi satış yapmak istedi, oyuncular ise haklı olarak sözleşmelerine işaret etti. Böylece FC Bayern, sonunda bonservissiz ayrılana kadar (Goretzka, Choupo-Moting), maaş indirimiyle sözleşme yenileyene kadar (Gnabry) ya da nispeten düşük bir bonservis bedeliyle satılana kadar (Coman) birçok yükü taşımaya devam etti.

Alphonso Davies’te de benzer bir gelişme tehlikesi var: Real Madrid’in ısrarlı ilgisinin eşlik ettiği aylar süren pazarlığın ardından Şubat 2025’te son derece kazançlı şartlarla 2030’a kadar sözleşme uzattı. İddia edilen yıllık sabit maaş: 15 milyon euro; bonuslarla bu rakam daha da ciddi şekilde yükselebiliyor. İmza parası: 22 milyon euro.

FC Bayern: Alphonso Davies çapraz bağ yırtığından bu yana sendeledi

Sözleşmesini uzattıktan kısa süre sonra çapraz bağları koptu, dokuz ay sahalardan uzak kaldı, dönüşünün ardından birden fazla sağlık sorunu yaşadı ve bugün hâlâ eski gücüne dönemedi. Geçen sezonun sonunda Davies adale demeti yırtığı yaşadı; bu nedenle uzun süredir beklenen ev sahibi Dünya Kupası’nda Kanada formasıyla yalnızca 16 dakika oynadı ve sakat şekilde FC Bayern’e döndü.

Takım arkadaşları Asya turundayken Davies, yeni transfer Ismael Saibari ve Jamal Musiala ile birlikte Münih’te bir kez daha dönüşü için çalıştı. Bu hafta takım antrenmanlarına başlaması ve 22 Ağustos’taki Borussia Dortmund Süper Kupa maçına kadar yeniden forma giyebilecek duruma gelmesi bekleniyor, ancak buna rağmen onu yedek kulübesi bekliyor olabilir.

Davies bu yaz alışık olmadığı bir durumun içinde. 2019/20’deki üçleme sezonundaki çıkışından bu yana ilk kez tartışmasız bir numaralı sol bek değil. Son yıllarda Davies’in yokluğunda sol bekte daha çok esnek geçici çözümler görev yaptı: Lucas Hernandez, Raphael Guerreiro, Hiroki Ito, Konrad Laimer ya da Josip Stanisic.

Ancak Münih ekibi bu yaz 50 milyon euro karşılığında Nathaniel Brown’u kadroya kattı; Brown’un Davies ile tamamen açık bir rekabete girmesi bekleniyor ve şu an itibarıyla hatta favori olarak görülüyor. Brown, geçen sezon Eintracht Frankfurt’un zayıf takımındaki ışık veren isimdi ve Dünya Kupası’nda da zayıf bir Almanya Milli Takımı’nda öne çıkan oyuncuydu.

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Brown son dönemde Davies’i uzmanlık alanında bile geride bıraktı

Sakatlığı bulunan Davies’in aksine Brown, Asya turunda ritim buldu ve teknik direktör Vincent Kompany’nin gözüne girdi. Brown, daha iyi fizik durumundan bağımsız olarak Davies’ten teknik açıdan daha donanımlı ve oyun anlayışı daha güçlü bir oyuncu. Davies ise daha çok atletizmi ve hızıyla öne çıkıyor. Davies gibi güçlü yön profiline sahip oyuncular, fitness durumlarına diğerlerinden de fazla bağımlıdır; sağlık sorunları onları fazlasıyla yavaşlatır, kelimenin tam anlamıyla da öyle oldu ve Davies’te son dönemde tam olarak bu yaşandı.

Bunu özellikle bir istatistik ortaya koyuyor: Davies, FC Bayern’deki ilk altı sezonunun tamamında Bundesliga’nın en hızlı oyuncuları arasında yer aldı. Yıllık en yüksek hızı 35,97 km/s ile 2022/23 sezonundaki mutlak zirve olan 36,53 km/s arasında değişiyordu. Ancak dönüşünden bu yana en fazla 35,11 km/s görebildi. Bu çok sert bir düşüş ve geçen sezon lig genelinde sadece 39. sıraya yetti. 35,78 km/s ile 11. sırada olan isim ise Nathaniel Brown’dı.

Gerçekten de yeni transfer, yalnızca Davies’ten daha geniş bir güçlü yön profiline sahip olmakla kalmıyor, son dönemde onu uzmanlık alanında bile geçti. Muhtemelen bu durumu geniş kamuoyuna dolaylı biçimde de taşımak için Brown, resmi tanıtımında en büyük gücü olarak "alan hissi"nin yanında "hız"ı da saydı.

Sezon Alphonso Davies’in en yüksek hızı 2019/20 36,51 km/s 2020/21 35,97 km/s 2021/22 36,08 km/s 2022/23 36,53 km/s 2023/24 36,1 km/s 2024/25 36,24 km/s 2025/26 35,11 km/s

Alphonso Davies’in bu yaz satılması "gündem dışı"

Ancak teorik olarak Davies bu sezon başka bir pozisyonda da forma şansı bulabilir; o da geçmişte Kanada Milli Takımı’nda düzenli olarak oynadığı sol açık pozisyonu. Orada Luis Diaz tartışmasız isim. Ancak onun dinlenmeye ihtiyaç duyması ya da sakatlanması halinde seçenekler azalıyor.

Kağıt üzerindeki alternatif olarak, en üst seviyede deneyimi bulunmayan altyapı oyuncusu Arijon Ibrahimovic düşünülüyor. Musiala, Gnabry ya da Saibari gibi merkez oyuncuları da orada görev yapabilir. Kompany, Jeju SK FC ile oynanan hazırlık maçında sol önde Bara Ndiaye’yi denedi, hazırlık döneminde henüz 17 yaşındaki Maycon Cardozo da olumlu sinyaller verdi. Kompany’nin burada zaman zaman Davies’i de denemesi ihtimal dahilinde.

Temelde FC Bayern’de Davies’in eski gücüne dönmesine hâlâ inanılıyor (ya da daha doğrusu umut ediliyor). Sportif direktör Max Eberl’in ironik biçimde Brown’un tanıtımında özellikle vurguladığı üzere, bu transfer döneminde bir satış "gündem dışı". Üstelik Davies lehine yumuşak faktörler de var. Pozitif karakteriyle takımın neşe kaynağı olarak görülüyor. Milliyeti sayesinde Kuzey Amerika pazarındaki erişim açısından önemli; tıpkı Min-Jae Kim’in Asya pazarında olduğu gibi. Ancak sonuçta belirleyici olan sportif performans.

25 yaşındaki Davies bir yol ayrımında. Brown ile rekabeti kaybeder ve bir hayal kırıklığı yaratan sezon daha geçirirse, bir zamanlar Gnabry, Goretzka, Coman ya da Choupo-Moting’in bulunduğu duruma hızla düşebilir. Kulüp içinde, sahadaki değerine göre fazla pahalı bir oyuncu olarak değerlendirilecek ve böylece otomatik olarak satış adayı haline gelecektir. Ancak bu durumda Davies, 2030’a kadar süren yüksek maaşlı sözleşmesine rahatlıkla işaret edebilir.