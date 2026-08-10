FC Bayern'de son dönemde tekrar eden bir tablo vardı: Önemli as oyuncular sözleşmelerinin sonuna yaklaşıyor, yurt dışındaki üst düzey kulüplerin ilgisini çekiyor, anlaşılır şekilde mutlaka elde tutulmak isteniyor, baskı altında yüksek maaşlı yeni sözleşmeler alıyor ve ardından çeşitli nedenlerle bir anda alışıldık performanslarını sergileyememeye başlıyordu.

Bu durum örneğin Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman ve biraz daha düşük seviyede de Eric-Maxim Choupo-Moting için geçerliydi. Maaşları, uzatılan sözleşmelerden kısa süre sonra artık sahadaki önemlerini yansıtmıyordu, ancak mali kaynakları bağlıyor ve aynı zamanda kadro planlamasını da tıkıyordu. Münih ekibi satmak istedi, oyuncular ise haklı olarak sözleşmelerini işaret etti. Böylece FC Bayern, sonunda bonservissiz ayrılana kadar (Goretzka, Choupo-Moting), maaş indirimiyle sözleşme yenileyene kadar (Gnabry) ya da nispeten düşük bir bonservis bedeliyle satılana kadar (Coman) pek çok yükü sırtında taşıdı.

Alphonso Davies'te de benzer bir gelişme tehdidi var: Real Madrid'in ısrarlı ilgisinin eşlik ettiği aylar süren pazarlığın ardından Şubat 2025'te son derece kazançlı şartlarla 2030'a kadar sözleşme yeniledi. İddia edilen taban maaşı: 15 milyon euro, bonuslarla bu rakam daha da ciddi şekilde artabiliyor. İmza parası: 22 milyon euro.

FC Bayern: Alphonso Davies, çapraz bağ yırtığından bu yana sendeledi

Sözleşmesini uzattıktan kısa süre sonra çapraz bağlarını yırttı, dokuz ay sahalardan uzak kaldı, dönüşünün ardından birden fazla sağlık sorunu yaşadı ve bugün hâlâ eski gücüne kavuşamadı. Geçen sezonun sonunda Davies kas lifi yırtığı yaşadı, bu nedenle uzun zamandır beklenen ev sahibi Dünya Kupası'nda Kanada adına sadece 16 dakika oynadı ve sakatlığı tam geçmeden FC Bayern'e döndü.

Takım arkadaşları Asya turundayken Davies, yeni transfer Ismael Saibari ve Jamal Musiala ile birlikte Münih'te yeni geri dönüşü için çalıştı. Bu hafta takım antrenmanlarına başlaması ve 22 Ağustos'taki Borussia Dortmund maçındaki Süper Kupa'ya kadar yeniden forma giymeye hazır olması bekleniyor, ancak buna rağmen onu kulübe bekliyor olabilir.

Davies bu yaz kendisini alışık olmadığı bir durumun içinde buluyor: 2019/20'deki üçlemeyle sonuçlanan sezondaki çıkışından bu yana ilk kez tartışmasız bir numaralı sol bek değil. Son yıllarda Davies'in yokluğunda sol bekte daha çok esnek geçici çözümler görev aldı: Lucas Hernandez, Raphael Guerreiro, Hiroki Ito, Konrad Laimer veya Josip Stanisic.

Ancak bu yaz Münih ekibi, Davies ile tamamen açık bir rekabete girmesi beklenen ve şu anki durum itibarıyla hatta favori görülen Nathaniel Brown'u 50 milyon euroya kadrosuna kattı. Brown, geçen sezon Eintracht Frankfurt'un zayıf takımındaki ışık veren isimdi ve Dünya Kupası'nda da zayıf bir Almanya milli takımının öne çıkan oyuncusuydu.

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Brown son olarak Davies'i onun alametifarikası olan alanda bile geride bıraktı

Sakatlığı bulunan Davies'in aksine Brown, Asya turunda ritim bulabildi ve teknik direktör Vincent Kompany'nin beğenisini kazandı. Daha iyi fizik durumu bir yana, Brown teknik olarak Davies'ten daha becerikli ve oyunu daha iyi anlıyor; Davies ise daha çok atletizmi ve hızıyla öne çıkıyor. Davies gibi güçlü yön profiline sahip oyuncular, form durumuna diğerlerinden de fazla bağımlıdır; sağlık sorunları onları gereğinden fazla frenler, hem de kelimenin tam anlamıyla, ve Davies'te son dönemde tam olarak böyle oldu.

Bunu özellikle bir istatistik ortaya koyuyor: FC Bayern'deki ilk altı sezonunda Davies her zaman Bundesliga'nın en hızlı oyuncuları arasında yer aldı. Yıllık en yüksek sürati 35,97 km/s ile 2022/23 sezonundaki mutlak zirve olan 36,53 km/s arasında değişiyordu. Ancak geri dönüşünden bu yana en fazla 35,11 km/s hıza ulaşabildi. Bu sert bir düşüş ve geçen sezon lig genelinde ancak 39. sıra demekti. Buna karşılık 35,78 km/s ile 11. sırada olan isim ise Nathaniel Brown'du.

Gerçekten de yeni transfer yalnızca Davies'ten daha geniş bir güçlü yön profiline sahip değil, son olarak onu kendi alametifarikası olan alanda bile geçti. Brown'un resmi tanıtımında en büyük gücü olarak "boş alan hissi"nin yanında "tempo"yu da sayması, muhtemelen bu durumu geniş kamuoyuna yan yoldan da olsa taşımak içindi.

Sezon Alphonso Davies'in en yüksek hızı 2019/20 36,51 km/s 2020/21 35,97 km/s 2021/22 36,08 km/s 2022/23 36,53 km/s 2023/24 36,1 km/s 2024/25 36,24 km/s 2025/26 35,11 km/s

Alphonso Davies'in bu yaz satışı "gündem dışı"

Davies bu sezon teorik olarak başka bir pozisyonda da forma şansı bulabilir, hem de sol kanatta; geçmişte burada Kanada milli takımı için düzenli olarak oynadı. Luis Diaz burada tartışmasız isim. Ancak onun dinlenmeye ihtiyacı olursa ya da sakatlanırsa seçenekler azalıyor.

Kağıt üzerindeki alternatif olarak, en üst seviyede deneyimi olmayan altyapı çıkışlı Arijon Ibrahimovic düşünülüyor. Musiala, Gnabry veya Saibari gibi merkez oyuncuları da burada görev yapabilir. Kompany, Jeju SK FC ile oynanan hazırlık maçında sol önde Bara Ndiaye'yi denedi; hazırlık döneminde henüz 17 yaşındaki Maycon Cardozo da olumlu sinyaller verdi. Kompany'nin burada zaman zaman Davies'i de denemesi ihtimal dahilinde.

Temelde FC Bayern'de hâlâ Davies'in eski gücüne döneceğine inanılıyor ya da daha doğrusu buna umut bağlanıyor. Buna göre bu transfer döneminde bir satışın "gündem dışı" olduğu, spor direktörü Max Eberl'in tam da Brown'un tanıtımında vurguladığı bir noktaydı. Üstelik Davies lehine bazı yumuşak faktörler de var. Pozitif tavrıyla takımın neşe kaynağı olarak görülüyor. Milliyeti sayesinde Kuzey Amerika pazarındaki erişim açısından önemli; tıpkı Min-Jae Kim'in Asya pazarında önemli olması gibi. Sonuçta ise belirleyici olan sportif performans.

25 yaşındaki Davies bir yol ayrımında. Brown ile rekabeti kaybeder ve bir hayal kırıklığı yaratan sezon daha geçirirse, kendisini kısa sürede bir zamanlar Gnabry, Goretzka, Coman veya Choupo-Moting'in bulunduğu duruma benzer bir konumda bulabilir. Kulüp içinde, sahadaki önemine göre fazla pahalı olarak değerlendirilecektir ve böylece otomatik olarak satış adayı sayılacaktır. Ancak Davies bu durumda 2030'a kadar geçerli olan yüksek maaşlı sözleşmesini rahatlıkla işaret edebilir.