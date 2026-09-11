Londra ekibinin sonrasında Stadio Diego Armando Maradona'da 1-0 kazanarak ayrıldığı Napoli deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına giderken, Londra havalimanlarındaki teknik arızalar takımın İtalya'ya geç varmasına neden oldu.

Arteta, seyahat planındaki tam da bu tür belirsizlikleri yalnızca sakin karşılamakla kalmıyor, bunları bilinçli şekilde kendisi de simüle ediyor. İspanyol teknik adam, "Böyle zorlukları seviyorum ve bunları hazırlık sürecinde özellikle ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Gerçekten yaşandığında ise bunları zaten deneyimlemiş oluyoruz ve hazırlıklı oluyoruz" dedi.

Burada asıl amacının rutinleri bozmak ve kadronun dayanıklılığını test etmek olduğunu vurgulayan Arteta, "Örneğin stada çok geç gelirsiniz, rutin bozulur ve oyuncular bir anda farklı tepki vermek zorunda kalır. Böyle şeyler olabilir: Uçağı kaçırırsınız, tren gecikir, trafik çok yoğundur. Oyuncuların ya da görevlilerin paniğe kapılmasını istemiyorum. Bunun yerine duruma uyum sağlamalılar" ifadelerini kullandı.

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Mikel Arteta, Arsenal'de yapay engeller oluşturdu

Zor dış koşullar altında bile profesyonel bir duruş gerektiğini söyleyen Arteta, "Tamam, uçakta iki ya da üç saat daha fazla kalıyoruz; bununla nasıl başa çıkacağız? Birlikte oyun oynayabilirsiniz, birlikte vakit geçirebilirsiniz, uyuyabilirsiniz ya da zamanı başka şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama asla şikayet etmemeli ya da bunu bahane olarak kullanmamalısınız, çünkü bunun bize hiçbir faydası olmaz" dedi.

Teknik direktör, sezon öncesi hazırlık döneminde yapay engeller oluşturmak için hiçbir zahmetten kaçınmadığını da anlattı: "Yemekleri ya da ulaşımı geciktirdik, farklı bir rota seçtik; birçok şeyi denedik. Soyunma odasını ısıttık, şartları zorlaştırdık, daha az uyuma imkanı sağladık ve benzeri şeyler yaptık, çünkü kendimizi sürekli farklı durumlara uyarlamamız gerekiyor."

Teknik adam geçmişte de benzer bir yöntem izlemişti. Liverpool deplasmanı öncesinde antrenmanda hoparlörlerden Anfield Road tribün tezahüratları yükseliyordu. Birlikte yenilen bir akşam yemeğinde ise kulüp yönetimi, oyuncuların dikkatini keskinleştirmek için profesyonel bir yankesici bile tutmuş, bu kişi oyunculardan değerli eşyaları fark ettirmeden çalmıştı.

Arsenal'in sezon başlangıcı nasıl geçti?

Bu psikolojik oyunların faydası İspanyol teknik adam için oldukça açık: "Bu tür şeyleri önceden öngörmeye ve mümkün olan en iyi şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Eğer maç günü sürpriz bir durum ya da stres faktörü ortaya çıkmazsa, bu büyük bir avantaj olur."

Sahadaki sonuçlar da bu yaklaşımı doğruluyor. Gunners, sezonun başında etkileyici bir erken form grafiği sergiliyor, şu ana kadarki beş resmi maçın tamamını kazandı ve gelecek cumartesi Stadium of Light'ta Sunderland'e konuk olacak.