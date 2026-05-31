Kendi teknik direktörü öfkeli ve Kevin De Bruyne'ye benzeri görülmemiş bir şekilde saldırıyor

Kevin De Bruyne, Antonio Conte'ye sert eleştiriler yöneltti, ancak bu sözler gözden kaçmadı. İtalyan teknik direktörün yıllardır sağ kolu olan Cristian Stellini, Napoli'nin orta saha oyuncusunun bu sert çıkışına sert tepki gösterdi.

De Bruyne, Het Nieuwsblad ile yaptığı röportajda, Conte'nin Napoli'den ayrılmasına pek aldırmadığını belirtti. Oyun kurucuya göre, futbol vizyonu teknik direktörün vizyonuyla sık sık çakışıyordu, bu yüzden sistem içinde hiçbir zaman tam olarak rahat hissetmemişti.

"Evet, benim için Conte'nin ayrılması iyi oldu," dedi De Bruyne. "Conte ile zor zamanlar geçirdik. O benimkinden farklı bir vizyona sahip, bunu inkar etmem." Belçikalı oyuncu, bu bağlamda Napoli'nin sezon boyunca uyguladığını düşündüğü defansif oyun stiline de değindi.

De Bruyne'ye göre Napoli genellikle 5-4-1 dizilişiyle oynuyordu ve takım düzenli olarak kendi yarı sahasında çok geride kalıyordu. Ayrıca gol üretiminin de beklentilerin altında olduğunu belirtti.

De Bruyne'nin sözleri Stellini'nin canını sıktı. Conte'ye Napoli, Tottenham Hotspur ve Inter'de asistanlık yapan 52 yaşındaki İtalyan, deneyimli orta saha oyuncusuna alışılmadık bir sertlikle yüklendi.

"Belki de Napoli, takımın sonuçlarından çok güzel futbola önem veren 33 yaşındaki oyuncularla sözleşme yapmamalı," diyor Conte ile birlikte Napoli'den ayrılmak zorunda kalan Stellini, Corriere dello Sport'a.

Stellini, De Bruyne'nin tutumunu eleştiriyor. "Bu kadar deneyimli bir oyuncu transfer edildiğinde, en azından genç oyuncular için bir coşku ve pozitiflik örneği olmalıydı" diyor Stellini.

"O hiçbir zaman neşe ya da coşku yaymadı," diyor Stellini. "Umarım gelecekte kendi vizyonuna daha yakın takımlarda oynar."

Stellini, bu bağlamda geçen yaz Serie A'ya gelen bir başka tecrübeli oyuncu olan Luka Modric ile de bir karşılaştırma yaptı. Yardımcı antrenör, Hırvat tecrübeli oyuncunun AC Milan'da sergilediği performanstan etkilendiğini belirtti.

“Modric’in Milan’a nasıl uyum sağladığından etkilendim. Sonuç almak için pragmatik futbol oynayan bir takımda oynarken, takım arkadaşlarına liderlik ve coşkuyla rehberlik ediyor,” diyor Stellini.