Kendi taraftarları birdenbire Oranje milli takım oyuncusuna karşı ayaklandı: 'Gitsin artık!'

Galatasaray, Cumartesi akşamı Gençlerbirliği deplasmanında zorlu ama önemli bir 1-2 galibiyet elde etti; ancak maçın ardından sosyal medyada üç puandan neredeyse hiç söz edilmedi. Türk taraftarlar, oyuna sonradan girmesine rağmen yine etkileyici bir performans sergileyemeyen Noa Lang’ı hedef tahtasına koydu.

Süper Lig lideri, Mauro Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle Ankara'da erken bir avantaj yakalamış gibi görünüyordu, ancak ikinci yarıda Gençlerbirliği, M'Baye Niang'ın golüyle 1-2'ye geri geldi. Galatasaray için mükemmel bir akşamdı, ancak bireysel olarak bu durum Lang için hiç de geçerli değildi.

On beş kez Hollanda Milli Takımı forması giyen oyuncu, üst üste üçüncü maçta da yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldı ve maça geç girdi. Daha önceki oyuna sonradan girişlerinde olduğu gibi, bu maçta da maça damgasını vuramadı.

Lang'ın istatistikleri her şeyi anlatıyor. Kış transfer döneminde kiralandığından bu yana Galatasaray formasıyla 14 resmi maça çıktı; bu maçlarda 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Sezon genelinde ise 41 maçta 3 gol ve 4 asistle oynadı; hiç de etkileyici rakamlar değil.

X'te Lang, Cumartesi günü Galatasaray taraftarlarının yoğun eleştirilerine maruz kaldı. Onlara göre Lang takıma yeterince katkı sağlamıyor ve kadroya uymuyor. "Lang sol kanatta oynuyor, sol bek'e hiç yardım etmiyor ve olumsuz bir etki yaratıyor," diye yazan bir yorum, yaygın olarak paylaşıldı.

Bir taraftar, “Çok pasif kalıyor, mücadeleci ve patlayıcı değil” diye yazıyor. Yoğunluk ve oyun okuma yeteneği olmadan oynadığı yönündeki eleştiriler sıkça tekrarlanıyor.

Lang, bu sezon Napoli tarafından Galatasaray'a kiralandı ve Galatasaray'ın 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak taraftarların görüşü çok net: "Lang sezon sonunda kesinlikle gitmeli" yazan bir yorumun yanı sıra, bir başkası ise "Noa Lang'ı asla kalıcı olarak transfer etmemelisiniz" diyor.