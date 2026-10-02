Transfermarkt.de portalına göre hücum oyuncusu, piyasa değerini 10 milyon euro artırarak 180 milyon euroya çıkardı. Dünya Kupası'ndaki güçlü performanslarıyla bu rakamı daha önce Bundesliga'da hiç ulaşılmamış 170 milyon euroluk rekor seviyeye yükseltmişti. Bu rekor daha önce 2021 yılında BVB'de 150 milyon euroyla Erling Haaland'a aitti.

Olise, henüz yeni sayılabilecek sezonda bir kez daha mutlak anlamda üst düzey formda. Fransa Milli Takımı'nın Belçika'yı 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan 24 yaşındaki oyuncu, resmi maçlardaki dokuzuncu karşılaşmasında dokuzuncu golünü kaydetti. Buna beş asist de eklenince, şu anda maç başına gole katkı için ortalama sadece yaklaşık 47 dakikaya ihtiyaç duyuyor.

Ardından Fransa'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane övgü dolu sözler kullandı. "O tam anlamıyla doğal bir yetenek ve sadece futbol oynamayı seviyor. Bu da görülüyor. Oyunu hissediyor. Onun yanında olmaktan mutluyum" dedi Belçika maçının ardından.

Transfermarkt: Dünyanın en değerli oyuncusu kim ve Michael Olise'nin önünde kim var?

Bu sezon yalnızca Bayern formasıyla şimdiden sekiz gol ve dört asist üretti. Alman rekortmeninin milli maç arasından önce Union Berlin karşısında aldığı görkemli 7-0'lık galibiyette yaptığı hat-trick'in ardından FCB Sportif Yönetim Kurulu Üyesi Max Eberl, onu Ballon d'Or kazanma favorileri arasına dahil etti.

Olise de takım arkadaşı Harry Kane de ödül için 30 kişilik aday listesinde yer alıyor. 53 yaşındaki isim, İngiliz oyuncuya zaten büyük şans tanırken, "ama Michael da futbol oynama tarzıyla bu çevrenin içine sızıyor. Yani benim için kesinlikle dünyanın en iyi futbolcuları arasında" ifadelerini kullandı.

Ekim ayının sonunda yapılacak ve büyük ilgi gören oylamada ise yalnızca geride kalan sezonun performansları değerlendirilecek. Ancak Olise o dönemde de ikna ediciydi. Dünya Kupası'ndaki beş asiste ek olarak sezon sonunda Bayern adına 53 (!) skor katkısı kaydetti.

Uyumlu Bayern ikilisinin yanı sıra Lamine Yamal (Barcelona) ve Kylian Mbappe (Real Madrid) de Ballon d'Or adayları arasında yer alıyor; ikisi de son dönemde güçlü şekilde kendilerini öne çıkardı. Bunlardan ilki, Erling Haaland (Manchester City) ile birlikte Transfermarkt.de'de 220 milyon euroyla dünyanın en değerli oyuncusu olarak gösteriliyor; onları Mbappe (200 milyon euro) ve Olise takip ediyor. Kane'in piyasa değeri ise ilerlemiş yaşı (33) nedeniyle 60 milyon euro seviyesinde.

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