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Milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp, Bild'e göre Liverpool FC'nin her maçından sonra milli futbolcu Florian Wirtz'le doğrudan iletişime geçiyor. Görünüşe göre bu süreçte Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola bile geri planda kalıyor.

"Wirtz, Klopp için kilit oyuncu olacak. Klopp ona tamamen güveniyor. Onunla görüşmeleri de bizzat yapıyor. Hatta Liverpool'dayken bile ona adeta koçluk ediyor. Eski bağları nedeniyle hâlâ çok düzenli izlediği anlaşılan Liverpool'un gerçekten her maçından sonra Wirtz'le SMS üzerinden iletişim kuruyor ve telefonda görüşüyor" dedi Bild'in futbol şefi Christian Falk, "Lage der Liga" programında.

Falk sözlerini şöyle sürdürdü: "Liverpool'dan şunu bile duydum: Klopp, Wirtz'le oradaki teknik direktörden daha fazla konuşuyor. Bu da oyuncunun onun sistemi için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor."

Wirtz, İngiltere'de Liverpool Teknik Direktörü Iraola yönetiminde tekrar tekrar eleştirilerle karşılaşırken, Almanya Milli Takımı formasıyla çok daha istikrarlı bir görüntü sergiliyor. Falk, "Liverpool'da da ona daha fazla sorumluluk verilse, orada da daha iyi oynar. Ama Klopp ona bu sorumluluğu veriyor" dedi.

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Eski milli takım teknik direktörü Joachim Löw de programa konuk oldu. 66 yaşındaki Löw, Wirtz'i ilk kez Mart 2021'de milli takıma çağırmıştı. Löw, o dönemde henüz genç yaştaki oyuncunun potansiyelinin kendini göstermeye başladığını hatırlattı.

Getty Images

Florian Wirtz'i Almanya Milli Takımı'na ilk kez hangi teknik direktör çağırdı?

Löw, "Florian için durum şuydu: Gelişimini bu şekilde sürdürürse çok büyük bir oyuncu olabileceğini biliyorduk. 17 yaşındaydı. Sanırım Jamal Musiala da ilk kez kadrodaydı. Bu, 2021 Avrupa Şampiyonası'ndan kısa süre önceydi ve genişletilmiş bir kadroydu. Wirtz turnuvada yer almadı ama olağanüstü iyi olduğunu, alanları ve sahadaki konumunu algılama konusunda inanılmaz bir anlayışa sahip olduğunu o zamandan görmek mümkündü" dedi.

Uzun yıllar milli takım teknik direktörlüğü yapan Löw şöyle devam etti: "Florian'da dâhiyane bulduğum şey şu: Topsuz oyunda en iyi oyunculardan biri. Dikkat ederseniz topla harika, fikirleri harika, tekniği müthiş. Ama topsuzken de inanılmaz iyi koşular yapan ve sürekli derinliğe hareketlenen bir oyuncu. Bu, bazen rakibin düzeninde takım için büyük boşluklar açıyor. Bu da önemli."