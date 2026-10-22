Geçen yılki Paris hayal kırıklığının ardından Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, resmi Blaugrana heyetinden ayrı olarak özel uçakla, yanında ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte tek başına İngiltere'nin başkenti Londra'ya uçuyor; London Palladium sahnesinden dünyanın en iyi oyuncusu ödülüyle dönmeyi umuyor.

"Mundo Deportivo", Lamine Yamal'ın önümüzdeki pazartesi sabahı İngiltere'nin başkentine doğru havalanacak özel bir uçak ayırttığını ve yanında ailesini, arkadaşlarını ve menajerlik ekibini kapsayan yakın çevresini götüreceğini, şampiyonluk halinde de orada onlarla kutlama yapmayı planladığını ortaya çıkardı.

Törenin Londra'nın West End bölgesindeki ünlü "London Palladium" sahnesinde düzenlenmesi planlanıyor. "France Football" dergisi ödülünü tarihinde yetmişinci kez ve üst üste üçüncü yıl Avrupa Futbol Federasyonu ile ortaklaşa verecek.

Yamal geçen yıl Paris'te büyük bir kutlama planlamıştı ancak Châtelet tiyatrosunda düzenlenen törenin olduğu gecenin aynısında, ödül Fransız Ousmane Dembélé'ye gittikten sonra geri dönmek zorunda kalmıştı. Bu kez Lamine kendini daha şanslı görüyor ve kutlama için hiçbir şeyden kaçınmayacak.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Londra'da iki heyet

Bağımsız seyahatine rağmen Yamal'a, Barcelona kulübünden Başkan Joan Laporta'nın başkanlık edeceği büyük bir resmi heyet eşlik edecek.

Katalan heyeti, Ballon d'Or ödüllerinin çeşitli kategorilerine aday gösterilen çok sayıda ismi barındırıyor; bu da Barça'nın bu sezonki hakimiyetini teyit ediyor. Erkekler kategorisinde Pau Cubarsí ve son Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu Rodri yarışıyor.

Kadınlar kategorisinde ise Avrupa şampiyonları Cata Coll, Esmee Brugts, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina ve Ewa Pajor yer alırken, şu anda London City Lionesses'in yıldızı olan Alexia Putellas şampiyonluk için en büyük favori olarak görülüyor.

Herkes Lamine'e güveniyor

Büyük ödülün dışında, "Mundo Deportivo" gazetesinin teyit ettiğine göre, Lamine Yamal takım arkadaşı Cubarsí'nin önünde, üst üste üçüncü yıl en iyi genç yetenek ödülü "Kopa"yı kazanmaya en güçlü aday olmayı sürdürüyor.

Kadınlar kategorisinde ise aynı ödülü kazanmaya en yakın isim Clara Serrajordi'nin önünde yer alan Vicky López gibi görünüyor.

Ayrıca Joan García ve Cata Coll en iyi kaleci ödülü için yarışıyor; Pere Romeu ise kadın futbolu en iyi teknik direktör ödülüne en güçlü aday olarak görülüyor. Barcelona bu kategoride dünyanın en iyi kadın kulübü ödülünü kazanacak.



