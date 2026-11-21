Noni Madueke, Arsenal'in cumartesi günü Newcastle United ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından takımının performansını açık sözlülükle değerlendirdi. Arsenal'in Premier League zirvesindeki puan farkını korumasını sağlayan kritik beraberlik golünü atmasına rağmen kanat oyuncusu, neredeyse maça mal olacak konsantrasyon kaybından rahatsızdı.

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St James' Park'ta iki farklı devre

Arsenal'in kanat oyuncusu Madueke, takımının Tyneside'da hayal kırıklığı yaratan bir öğleden sonra boyunca üstünlüğünü koruyamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Premier League lideri ilk yarıda oyunu tamamen kontrol ediyor gibi görünüyordu. Ancak ikinci yarıda yaşanan karmaşada maçın gidişatı belirgin biçimde Newcastle lehine değişince Arsenal bir puana razı olmak zorunda kaldı.

Madueke, son düdüğün hemen ardından Sky Sports'a yaptığı açıklamada maçı değerlendirdi. İngiltere millî oyuncusu, konuk ekibin güçlü başlangıcının ardından rehavete kapılmış olabileceğini söyledi. Kanat oyuncusu, "İki farklı devre yaşandığını söylemek doğru olur. İlk yarıda harika olduğumuzu ve devre arasına en az üç gollük farkla girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta 2-2'nin adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum ," dedi.

St James' Park'taki beraberlik, kuzey Londra ekibinin Premier League'deki üst üste beş galibiyetlik serisini sona erdirdi. Arsenal, ikinci sıradaki Brighton'ın altı puan önünde, rahat bir farkla liderliğini sürdürüyor. Bir maçı eksik olan Brighton, pazar günü Hull deplasmanına çıkacak. Newcastle ise 11 maçta topladığı 13 puanla 12. sırada.

Hücumda Eze ve Madueke öne çıktı

Konuk ekip maça iyi başladı. Kai Havertz'in Lewis Hall'dan topu kapmasının ardından Eberechi Eze, 33. dakikada gol perdesini açtı. Madueke, takım arkadaşının ilk bölümdeki taktiksel üstünlüğe katkısını övdü. "Onun adına harika. Çok iyi bir koşu yaptı ve harika bir bitirişle golü attı. Bizi harekete geçirdi; bu da ilk yarıda yakaladığımız ivmenin başlangıcı oldu," dedi.

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Ancak Martin Odegaard'ın nadir görülen bir hatası Harvey Barnes'a beraberlik golü fırsatı verdi, ardından Malick Thiaw Newcastle'ı öne geçirdi. David Raya'nın sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla Arsenal savunmasız görünüyordu. Madueke ise bitime 12 dakika kala sorumluluk aldı. Yerden çektiği şut, kalabalık ceza sahasında ağlara giden yolu buldu. Lukas Hornicek topu çıkarması gerektiğini düşünebilir; yine de gol, Madueke'nin maç boyunca gösterdiği ısrarın ve taktiksel farkındalığın karşılığıydı.

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Taktik plana bağlı kalmak

Madueke'nin hayal kırıklığının temelinde, Arsenal'in devre arasından sonraki 20 dakikada maçın kontrolünü kaybetmesi vardı. İlk 45 dakikada rakibine fırsat tanımayan Arsenal'in yaptığı bir dizi hata, Newcastle'ın oyunda üstünlüğü ele geçirmesine yol açtı. Madueke, "İkinci yarının ilk 20 dakikasında kendi standardımızda değildik. Bu taraftara ve takıma güven verdiğinizde iş zorlaşıyor," diye kabul etti.

Maç sonrası değerlendirmelerde Arsenal'in taktiksel talimatlara bağlı kalamaması sık sık gündeme geldi. Bu beraberlikle takımın, şubat ayında Wolves ile 2-2 berabere kalmasından bu yana Premier League'de süren 21 maçlık beraberliksiz serisi sona erdi. Madueke, takımının odak kaybını açık sözlülükle değerlendirerek rahat geçen ilk yarının kendilerine karşı işlemiş olabileceğini söyledi. Kanat oyuncusu, "Newcastle'dan kendi sahasında ne bekleyeceğinizi bilirsiniz. İkinci yarının ilk 20 dakikasında kendi ilkelerimize bağlı kalmadık. İlk yarıdaki performansımızdan sonra fazla rahatlayıp rahatlamadığımızı bilmiyorum," dedi.

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Bireysel gelişim ve teknik direktörün güveni

Madueke'nin golünde, Mikel Arteta'nın hücum bölgesindeki konumu ve hareketliliğine ilişkin verdiği özel talimatlar etkili oldu. Kanat oyuncusu, pozisyonları önceden sezme becerisini geliştirmek için teknik ekiple yakından çalıştığını açıkladı. "Teknik direktörüm, oyunun bir adım önünde olmam gerektiğini bana sürekli söylüyordu. Risk aldım ve ofsayta düşmemeye çalıştım. Topu o boş alanda aldığımda gol atmam gerektiğini biliyordum," dedi.

Kaybedilen puanların yarattığı ortak hayal kırıklığına rağmen Madueke, kişisel gelişimi ve takımdaki rolü konusunda olumlu düşünüyor. Potansiyelinin tamamına ulaşmak için hâlâ çalışması gerektiğini kabul etse de gelişimi açısından şu anda iyi bir noktada olduğunu hissediyor. Kanat oyuncusu, "Kendimi iyi hissediyorum. Hâlâ geliştirebileceğim yönlerim var ama teknik direktörümün ve takım arkadaşlarımın bana güvendiğini hissediyorum," diyerek sözlerini tamamladı.