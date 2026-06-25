Kendi grubunda… FIFA, üçlü gruplardan ilk milli takımın tur atladığını resmen açıkladı

Bosna-Hersek milli takımı, dün Çarşamba akşamı düzenlenen 2026 Dünya Kupası 2. Grup’un üçüncü tur maçında Katar’ı 3-1 mağlup ederek, 32’li turuna resmi olarak katılmayı garantiledi.

Bosna-Hersek Milli Takımı, grupta 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor ancak üçüncü sıradaki takımlar arasında ilk sırada yer alarak eleme turlarına katılmayı garantiledi. Takım, rakibini öğrenmek için grup aşamasının sona ermesini bekliyor.

2. gruptan ayrıca birinci sırada İsviçre, ikinci sırada turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Kanada tur atlarken, Katar ise sadece 1 puanla grubun son sırasında kalarak turnuvaya veda etti.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), resmi internet sitesinden Bosna-Hersek milli takımını, grup aşamasında topladığı 4 puan sayesinde resmi olarak 32'li tura yükselenler arasına dahil etti.

Bosna-Hersek, Dünya Kupası serüvenine Kanada ile 1-1 berabere kalarak başladı, ardından İsviçre'ye 4-1'lik ağır bir yenilgi aldı, ancak son turda toparlanarak Katar'ı 3-1 mağlup etti.

Her gruptan ilk iki takımın resmen 32'li tura yükseldiği, 12 grubun en iyi 8 üçüncü takımının da bir üst tura çıktığı belirtiliyor.

Şu ana kadar 13 takım resmen 32'li tura yükseldi: Meksika, Güney Afrika, İsviçre, Kanada, Bosna-Hersek, Brezilya, Fas, ABD, Almanya, Fransa, Norveç, Arjantin ve Kolombiya.

Çekya, Katar, Haiti, Türkiye, Tunus, Ürdün ve Panama ise turnuvadan resmen elendi.







