Danimarka, salı akşamı Kopenhag'da İskandinav rakibi Norveç ile oynayacağı kritik UEFA Uluslar Ligi maçına hazırlanıyor. Erling Haaland büyük bir tehdit oluştururken Danimarka Teknik Direktörü Brian Riemer, çekişmeli geçmesi beklenen grup aşamasının son maçında farkı kendi golcü oyuncusunun yaratacağına inanıyor.

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Eleme turu bileti için kritik maç

Danimarka, Norveç'i Kopenhag'daki Parken'de ağırlayacak. Salı akşamı oynanacak Uluslar Ligi maçı belirleyici olacak. İki ülke, gruplarındaki son eleme turu bileti için mücadele ediyor. Ev sahibi Danimarka, beş maçta topladığı dokuz puanla ikinci sırada yer alıyor.

Norveç ise altı puanla hemen arkasında, üçüncü sırada. Portekiz, 12 puanla gruptan çıkmayı şimdiden garantiledi. Böylece iki İskandinav rakip, altıncı maç gününde turnuvada kalmak için karşı karşıya gelecek.

Gol makinesini durdurmak

Maç öncesinde öne çıkan konu, iki takımın hücum hattındaki yetenekler. Danimarka Teknik Direktörü Riemer, Haaland'ın yarattığı hücum tehdidinin tamamen farkında. Ancak kendi takımının da ciddi bir gol gücüne sahip olduğunu hatırlattı.

“Dünyanın en iyi forvetlerinden biriyle karşılaşıyoruz ve özellikle Norveç formasıyla mükemmel bir form yakaladı,” diyen Riemer, UEFA'ya yaptığı açıklamada sözlerini şöyle sürdürdü: “Savunmada en iyi hâlimizde olmamız gerektiğini biliyoruz ama kendimize çok güveniyoruz. Bizim de formda olan bir gol makinemiz [Hojlund] var, dolayısıyla Norveç de bizimle aynı sorunla karşı karşıya.”

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Oslo yenilgisinin rövanşı

İki takımın son karşılaşmasında sevinen taraf konuk ekip olmuştu. Norveç, turnuvanın önceki bölümünde Oslo'da heyecan dolu bir maçın ardından 3-2 kazanmıştı . Riemer, yine son derece çekişmeli bir mücadele bekliyor ancak Kopenhag'daki seyircinin fark yaratacağına inanıyor. DR Sporten'e konuşan Riemer, maça ilişkin beklentilerini anlattı.

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“Son derece çekişmeli bir karşılaşma olacak. Geçen sefer ev sahibi avantajı Norveç'teydi, bu kez bizde,” dedi Riemer. “Norveç'e büyük saygı duyuyoruz ama kendimize de çok güveniyoruz ve bizi muhteşem bir maçın beklediğine eminim.”

Eleme turlarına giden yol

Danimarka'nın eleme turuna yükselmesi için beraberlik yeterli olacak. Ev sahibi ekibin puan tablosundaki üç puanlık üstünlüğünü korumak için yenilmemesi gerekiyor.

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Norveç ise puanları eşitleyip tur atlama şansı yakalamak için deplasmanda kazanmak zorunda. Hangi ülkenin yoluna devam edeceğini, hangisinin eleneceğini tamamen maçın sonucu belirleyecek.