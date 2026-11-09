Aston Villa kaptanı John McGinn, pazar günü Manchester United deplasmanında 4-4 biten çalkantılı maçta iki farklı üstünlüğü iki kez kaybetmelerinin ardından takım arkadaşlarının maçı yönetme biçimini eleştirdi. Unai Emery'nin ekibi, Old Trafford'da üç puanı alacak gibi görünüyordu ancak zor günler geçiren ev sahibi karşısında uzatma dakikalarında iki gol yedi.

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İskoç orta saha oyuncusu pahalıya mal olan çöküşe yakındı

McGinn, formsuz Manchester United karşısında Premier Lig puan tablosunda yükselme fırsatını kaçırdıktan sonra Aston Villa'nın kendisinden başka suçlayacak kimsesi olmadığını kabul etti. Alysson ve Nicolas Jackson'ın ilk 3 dakika 40 saniyede attığı goller, ev sahibi takımın ligde 2-0 geriye düştüğü en erken anı kayıtlara geçirdi. Bu, Chelsea'nin Ağustos 2014'te Everton deplasmanında 2 dakika 53 saniyede yakaladığı üstünlükten bu yana bir deplasman takımının en hızlı iki farklı öne geçişiydi.

Savunma hataları hızlı başlangıcı gölgeledi

Villa, maça etkileyici başlamasına rağmen Bruno Fernandes'in penaltıdan gol bulmasına engel olamadı. Ardından eski takım arkadaşı Youri Tielemans, 44. dakikada skoru eşitledi. Konuk ekip, ikinci yarının başlarında Diogo Dalot'un Alysson'a yaptığı faulün ardından McGinn'in 48. dakikada penaltıyı gole çevirmesiyle farkı yeniden ikiye çıkardı. Leon Goretzka ise beş dakika sonra fileleri havalandırdı.

Maçın ardından BBC Match of the Day programına konuşan McGinn, takımının iki devrenin de son bölümünü iyi yönetememesinden yakındı: “Bu anları daha iyi yönetmeliyiz. Buraya gelip 2-0 öne geçen pek fazla takım gol yemez.

“Bu pozisyonlarda daha iyi savunma yapmalıyız. Her iki devrenin son 10 dakikasını daha iyi yönetmeliyiz.

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“Çok sayıda tecrübesiz oyuncumuz var ama yetenekleri de çok fazla. Bu yüzden gol atıyoruz. United'ın özgüveninin düşük olması fark etmez; burada işiniz her zaman zordur.”

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Uzatma dakikalarındaki çılgınlık kaptanın canını yaktı

Midlands ekibi rahat bir galibiyete ulaşmak yerine, uzatma dakikalarında oyuna sonradan giren Patrick Dorgu'nun etkisiyle üstünlüğünü kaybetti. Dorgu önce Joshua Zirkzee'ye 4-3'lük golün pasını verdi, ardından Fernandes'in ortasında herkesten yükseğe sıçrayarak topu kaleci Zion Suzuki'nin yanından ağlara gönderdi ve dramatik beraberliği sağladı.

Son dakikalardaki bu çöküşü ve Emery'nin arada buna nasıl tepki vereceğini değerlendiren İskoçyalı futbolcu şunları ekledi: “Üçüncü gol gerçekten çok kötüydü ve gol bulmaları için onları fazlasıyla cesaretlendirdi. İki puan kaybettik. Galibiyeti elimizden kaçırdık. Son beş dakika tam bir çılgınlıktı. Bunun acısını hissedeceğiz.

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“Teknik direktör kazanmayı ister; bizim gibi onun da canı yanacak. Biz millî maçlara gideceğiz ama o iki hafta boyunca bunu düşünecek.”

Millî aranın ardından Sunderland maçı var

Premier Lig'e kasım ayındaki millî maçlar nedeniyle ara verilirken Emery'nin, takımının maçların son bölümündeki savunma zaaflarını gidermek için 21 Kasım Cumartesi günü Sunderland'i konuk etmeden önce iki haftası olacak. Pazar günkü geç çöküşün ligin üst yarısında yer alma hedeflerini sekteye uğratmaması için Villa Park'ta üç puan almak büyük önem taşıyacak. Öte yandan düşme tehlikesi yaşayan Michael Carrick'in Manchester United'ı, 24 saat sonra ezeli rakibi Liverpool'la karşılaşmak için zorlu Anfield deplasmanına çıkacak.