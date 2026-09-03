NEC Teknik Direktörü Dick Schreuder, iki oyuncuyu Avrupa Ligi kadrosunun dışında bırakmak zorunda kaldı. Voetbal International'ın haberine göre Adam Tahaui ile Isak Hansen-Aarøen'e yer yok. Perr Schuurs ise 24 kişilik kadroda yer alan isimlerden biri.

Schreuder karar vermek zorundaydı; çünkü kulüp, çok sayıda oyuncuyla yollarını ayırmasına rağmen, bonservisi elinde olan Schuurs dahil 14 yeni ismi de Goffertstadion'a getirdi.

UEFA'nın, kadroda kulübün altyapısından yetişen en az dört oyuncunun bulunmasını şart koşan kuralı da Schreuder'in işini kolaylaştırmadı. Bu oyuncuların 15 ile 21 yaşları arasında en az üç yıl o altyapıda forma giymiş olması gerekiyor.

Bu şartı yalnızca Joep Geneste, Kevin Kers ve artık 36 yaşında olan Bram Nuytinck karşılıyor. Bunun sonucunda bir kontenjan eksiliyor ve kadro büyüklüğü 25'ten 24'e düşüyor.

Yeni transferler Dennis Geiger ve Delé Thomas da Avrupa Ligi kadrosuna dahil edildi. Ahmetcan Kaplan, Gabriel Brás, Emre Mor ve Dusan Tadic gibi diğer takviyeler de listede yer aldı.

Hansen-Aarøen, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde hem Olympiacos hem de FK Bodø/Glimt karşısında sonradan oyuna girerek süre aldı. Tahaui ise Yunan ekibine karşı kadroda yer almadı, ancak Bodø ile oynanan ilk maçta süre buldu.

Hem Norveçli hem de Faslı oyuncu, şimdilik tüm dikkatini Eredivisie ve Hollanda Kupası'na verebilecek. NEC cumartesi günü Feyenoord ile karşılaşacak ve Avrupa Ligi macerasına 17 Eylül'de Torino'da Juventus karşısında başlayacak.

NEC Avrupa Ligi kadrosu:

Kaleciler: Gonzalo Crettaz, Nikolas Polster, Joep Geneste.

Defans oyuncuları: Gabriel Brás, Ahmetcan Kaplan, Perr Schuurs, Deveron Fonville, Bram Nuytinck, Philippe Sandler, Tobias Storm, Almugera Kabar.

Orta saha oyuncuları: Darko Nejasmic, Jamiro Monteiro, Willum Willumsson, Dennis Geiger, Noé Lebreton, Tjaronn Chery.

Forvetler: Kevin Kers, Dusan Tadic, Kaj Sierhuis, Emre Mor, Clement Bischoff, Bryan Linssen, Delé Thomas.