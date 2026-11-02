Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hansi Flick, Gavi'nin geleceği ve takım içindeki rolüne dair ortaya atılan spekülasyonlara son vermeye özen gösterdi; bu sezon süreleri azalmış olsa da İspanyol orta saha oyuncusuna duyduğu güvenin sürdüğünü vurguladı ve planlarını ve oyuncuya yönelik tutumunu açıklığa kavuşturmak için onunla bire bir görüşme yaptığını ortaya koydu.

Flick'in açıklamaları, Barcelona ile Aston Villa arasında UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında oynanması planlanan maç öncesindeki basın toplantısında geldi. Alman teknik adam, Gavi'nin hâlâ planları içinde yer aldığını, ilk on bir dışında kalmasının ise teknik ekibin onun yeteneklerine ilişkin değerlendirmesinin düştüğü anlamına gelmediğini vurguladı.

Flick şunları söyledi: "Gavi'yi bir sağ bek olarak düşünmedim. Hepimiz onun kalitesini biliyoruz ve maçlara hazırlanıp değişiklik yapmak için seçenekler ararken Gavi her zaman mevcut seçeneklerden biri oluyor."

Barcelona teknik direktörü, maç koşullarının teknik ekibin önceden hazırladığı planların uygulanmasına engel olabileceğini belirtti ve bunun, Katalan takımının 6-1 kazandığı son Alavés maçında yaşandığını, Gavi'nin ise oynama fırsatı bulamadığını ifade etti.

Gelecek maçlar BAR Şampiyonlar Ligi 15:00 AVL

Şöyle ekledi: "Maç başladığında bazen planını istediğin gibi uygulayamıyorsun. Gavi'yle konuştum, çünkü planımızı ve onun hakkında ne düşündüğümüzü bilmesi çok önemli. Kendine olan güvenini korumasını istiyorum, bu benim için önemli bir şey."

Bu açıklamalar, bu sezon yedi resmi maçta yalnızca 191 dakika sahada kalan, sadece iki maçta ilk on birde başlayan ve Real Madrid'e karşı oynanan son El Clásico'da da forma giyemeyen Endülüslü oyuncunun süresindeki belirgin düşüşün gölgesinde geliyor.

Barcelona'nın orta sahasındaki güçlü rekabet, Pedri, Fermín López ve Frenkie de Jong'un yanı sıra Rodri gibi isimlerin varlığıyla birlikte Gavi'nin ilk on birde yer bulmasını daha da zorlaştırıyor.

Buna rağmen Flick, Gavi'nin Aston Villa karşısında oynamasına dair herhangi bir garanti vermedi; ancak oyuncunun hâlâ güvenini kazandığını ve son dönemde az süre almasının onu planlarından çıkardığı anlamına gelmediğini açıkça vurgulamaya özen gösterdi. Bu, Avrupa sınavı öncesinde oyuncunun moralini korumayı ve özgüvenini pekiştirmeyi amaçlayan bir mesaj niteliğindeydi.