Kenan Yıldız: Juventus'un Barcelona ve Bayern Münih'i reddeden genç Türk yıldızı

Daha önce Mesut Özil ile kıyaslanan 17 yaşındaki oyuncu, Torino'da kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı.

Alman şehirleri Regensburg ve Herzogenaurach, aralarında yalnızca 100 kilometre olmasına rağmen çok az ortak noktaya sahip. İlki, yaklaşık 200.000 nüfusa sahip ve çok az spor geçmişi olan bir Unesco mirası alan. İkincisi, dünyanın en büyük spor giyim markalarından biri olan adidas'ın evidir.

Yine de, 2015'te adidas'ın güçlü isimleri Regensburg'a seyahate çıktılar ve şehrin en yetenekli sakinlerinden biriyle tanışmak için çok hevesliydiler.

Henüz 10 yaşında olan Kenan Yıldız, bir spor markasıyla sözleşme imzalayan en genç futbolculardan biri oldu.

Şimdi, yedi yıl sonra, adidas'ın neden ona sponsor olmak için sabırsızlandığı netleşiyor.

Yıldız, adidas anlaşmasını yapmadan önce Bayern Münih'te üç yıl boyunca dikkatleri çekiyordu. Top ve çevre kontrolü, rakiplerinin yanından kolaylıkla dripling yapmasıyla scoutların dikkatini çekmişti.

10 numara oyun kurucu olduğu için Mesut Özil'e benzetildi, ancak bu karşılaştırma kısmen Yıldız'ın Türk asıllı olması nedeniyle de yapıldı.

Bayern'de korkutucu bir hücum üçlüsü oluşturdular. Paul Wanner, A takıma girdi.

Ancak Yıldız, başka bir yol seçti ve 2022'nin başlarında Bayern'de profesyonel bir sözleşme imzalamayacağı netleşince, kıtanın en büyük kulüpleri onun için sıraya girdi.

Birkaç ay boyunca Barcelona, Yıldız ile en ciddi ilgilenen kulüptü. Ancak Juventus son anda Kenan Yıldız'ı Torino'ya getirdi.

Bayern'in akademi menajeri Jochen Saier, Yıldız'ın ayrılmasının ardından "Kenan 10 yıldır bizimle birlikte" dedi. "Yollarımızın ayrılması maddi sebeplerden kaynaklanıyor.

"Kenan üst ligde oynadığında ya da Şampiyonlar Ligi'nde oynadığında onunla gurur duyacağız çünkü bu mükemmel bir takdir ve akademide yaptığımız iş için bir ödül olacak."

Bu politik açıklamaya rağmen, Bayern'in en iyi genç yeteneklerinden birini Avrupalı ​​bir rakibe kaptırdığı konusunda hiç şüphe yok.

17 yaşındaki oyuncunun Bayern altyapısında bir antrenör tarafından ırkçılığa uğradığı belirtiliyor.

Sezona U17 takımı ile başladı, ancak ilk sekiz maçında dört gol ve beş asist ile oynadıktan sonra U19 takıma katıldı. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen...

Juventus kariyerine de harika başladı.

İsviçre'deki FC Aesch Turnuvası'nda Juventus'un 19 yaş altı takımında oynayan Yıldız, finalde Valencia'ya karşı çarpıcı bir hat-trick de dahil olmak üzere dört gol attı ve Turnuvanın Oyuncusu seçildi.

Şimdiki amacı, Juventus A takımına girmek. Ancak kulüp akademisinden diğer yetenekli oyuncuların ne kadar uzun süre beklemek zorunda kaldıkları göz önüne alındığında bu sezon gerçekleşmesi pek mümkün olmayan bir durum var.

Ancak Juve'nin gösterdiği çaba ve Yıldız'a imza attırmak için yenmek zorunda oldukları kulüpler göz önüne alındığında, çok uzak olmayan bir gelecekte en üst düzeyde fark yaratabileceğine dair bir inanç var.

2015'te adidas kesinlikle buna inanıyordu. Ve şimdi dünyanın geri kalanı Kenan Yıldız'ı markalarına bağlamak için neden bu kadar uğraştıklarını yakında öğrenecek.