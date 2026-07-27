Kenan Yıldız'ın izinden: Bayern Münih'in eski yeteneği bir anda ön plana çıkıyor

Avrupa’nın tüm büyük kulüplerinde olduğu gibi Juventus’ta da yıldızların büyük bölümü hâlâ uzatılmış Dünya Kupası tatilinde. Teknik direktör Luciano Spalletti bu nedenle hazırlık sürecinde bazı yetenekleri deniyor. Bu isimler arasında özellikle biri dikkat çekiyor: Adin Licina.

Dokuz gün önce FC Basel’e karşı oynanan ilk hazırlık maçında (0-0), 19 yaşındaki Alman oyuncu sonradan oyuna girerek Juve A takımı adına ilk maçına çıktı. Torino’nun saygın gazetelerinden Tuttosport, oyuncunun bu karşılaşmada “olağanüstü bir izlenim” bıraktığını yazdı. Cumartesi günü Standard Liège karşısında (1-0) ise sağ kanatta ilk 11’de yer aldı. Tuttosport, “Licina alkış topluyor” başlığıyla yayımladığı oyuncu değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “İlk yarının en iyi oyuncusu. Fikirleri ve bireysel inisiyatifiyle özellikle öne çıkıyor, hatta Spalletti’den de övgü alıyor.” Gazzetta dello Sport ise onu “en dikkat çeken oyuncu” olarak niteledi.

Gelen bilgilere göre Licina’nın, Juve A takımıyla birlikte Hong Kong ve Avustralya’ya yapılacak hazırlık turuna da katılması bekleniyor. Hücumun birçok bölgesinde oynayabilen oyuncu böylece Kenan Yıldız’ın izinden gitmeyi sürdürüyor.

Adin Licina: FC Bayern’in sonraki satıştan pay hakkı bulunuyor

Yıldız, 2022’de FC Bayern altyapısından bonservissiz olarak Juve’ye transfer olmuş, U19 ve U23 üzerinden A takıma yükselmiş ve burada artık uzun süredir tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu hâline gelmişti. Licina da Münih kampüsünden yetişti, ancak tıpkı bir zamanlar Yıldız gibi o da sonunda profesyonel takımda kalıcı olarak yükselme konusunda gerçekçi bir şans görmedi.

Geçen sezonun ilk yarısında Regionalliga Bayern’de rezerv takımda forma giydi. Kışın, sözleşmesinin bitimine altı ay kala bonservissiz olarak Juventus’a transfer oldu. Licina, Yıldız’la aynı menajerlik şirketi tarafından temsil ediliyor. Juve’de 2029’a kadar sözleşme imzaladı. Gelen bilgilere göre FC Bayern, oyuncunun sonraki satışından yüzde 30 pay alma hakkının yanı sıra, ileride başka bir kulübün kendisi için teklif yapması durumunda bir matching right da elde etti. Licina, sezonun ikinci yarısında üçüncü seviye Serie C’de U23 takımı adına forma giydi ve 11 maçta iki skor katkısı üretti.

Yıldız gibi (Regensburg) Licina da (Landshut) Aşağı Bavyera kökenli. Yıldız Türkiye Milli Takımı için oynarken, Licina (Bosna-Hersek ve Karadağ kökenleri bulunuyor) federasyon düzeyinde DFB adına görev yapıyor. Yaz aylarında Almanya ile birlikte U19 Avrupa Şampiyonası’na katıldı. DFB takımı ancak finalde İspanya’ya kaybetti. Ancak Licina sadece sportif açıdan önemsiz olan üçüncü grup maçında ilk 11’de sahaya çıktı. Ardından bilinçli şekilde tatile çıkmadı ve Spalletti’nin dikkatini profesyonel takım hazırlıklarında çekebilmek için bunu tercih etti; şu ana kadar da plan işliyor.