Kenan Yıldız’ın izinde: Bayern Münih’in eski yeteneği bir anda ön plana çıkıyor

Avrupa'nın tüm büyük kulüplerinde olduğu gibi Juventus'ta da yıldızların çoğu hâlâ uzatılmış Dünya Kupası tatilinde. Bu nedenle teknik direktör Luciano Spalletti, hazırlık sürecinde bazı yetenekleri deniyor. Bunlar arasında özellikle biri dikkat çekiyor: Adin Licina.

19 yaşındaki Alman oyuncu, dokuz gün önce Basel ile oynanan ilk hazırlık maçında (0-0) sonradan oyuna girerek Juve A takımı adına ilk maçına çıktı. Torino'nun saygın gazetelerinden Tuttosport'a göre burada "mükemmel bir izlenim" bıraktı. Cumartesi günü Standard Liege karşısında (1-0) ise sağ kanatta doğrudan ilk 11'de sahaya çıktı. Tuttosport, "Licina alkış topluyor" başlıklı oyuncu değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "İlk yarının en iyi oyuncusu. Fikirleri ve bireysel inisiyatifiyle özellikle öne çıkıyor, hatta Spalletti'den de övgü alıyor." Gazzetta dello Sport ise onu "en dikkat çeken oyuncu" olarak nitelendirdi.

Gelen bilgilere göre Licina'nın, Juve A takımıyla birlikte Hong Kong ve Avustralya'ya yapılacak hazırlık kampı seyahatine de katılması bekleniyor. Hücumda birçok bölgede oynayabilen oyuncu, böylece Kenan Yıldız'ın izinden gitmeyi sürdürüyor.

Adin Licina: FC Bayern'in sonraki satıştan pay hakkı var

Yıldız, 2022'de Bayern'in altyapısından bedelsiz olarak Juve'ye transfer olmuş, U19 ve U23 üzerinden A takıma yükselmişti ve burada artık uzun süredir tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu. Licina da Münih kampüsünden yetişti, ancak tıpkı bir dönem Yıldız'ın yaşadığı gibi o da sonunda A takımda çıkış yapma konusunda gerçekçi bir şans görmedi.

Geçen sezonun ilk yarısında Bayern yedek takımında Regionalliga Bayern'de forma giydi. Kışın, sözleşmesinin bitmesine yarım yıl kala bedelsiz olarak Juventus'a transfer oldu. Licina'yı da Yıldız ile aynı menajerlik şirketi temsil ediyor. Juve ile 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Gelen bilgilere göre FC Bayern, yüzde 30 oranında sonraki satıştan payın yanı sıra, ileride başka bir kulübün onun için teklif yapması halinde bir matching right hakkı da elde etti. Licina, sezonun ikinci yarısında U23 adına üçüncü kademe Serie C'de forma giydi ve 11 maçta iki skor katkısı üretti.

Yıldız gibi (Regensburg) Licina da (Landshut) Aşağı Bavyera kökenli. Yıldız Türkiye Milli Takımı için oynarken, Licina (Bosna ve Karadağ kökenli) federasyon düzeyinde DFB adına görev yapıyor. Yazın Almanya ile U19 Avrupa Şampiyonası'na katıldı. DFB takımı ancak finalde İspanya'ya kaybetti. Ancak Licina sadece sportif açıdan önemi olmayan üçüncü grup maçında ilk 11'de yer aldı. Ardından bilinçli şekilde tatile çıkmadı; böylece Spalletti'nin gözüne profesyonel takımın hazırlık döneminde girebilmek istedi. Şimdilik plan işliyor.