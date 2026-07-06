İngiltere milli takımının teknik direktörü Thomas Tuchel, FIFA’nın Amerikalı forvet Folarin Balogun’un kırmızı kartının iptal edilmesi kararını eleştirerek 2026 Dünya Kupası’nda yeni bir krize yol açtı ve alaycı bir şekilde “Harry Kane, Donald Trump’a mı sormalı?” diye sordu.

Balogun, son 32 turunda Bosna-Hersek karşısında kırmızı kart görmüş ve 16 turunda Belçika maçında forma giyemeyecekti, ancak FIFA, 27. maddeye dayanarak cezayı bir yıl süreyle askıya aldı ve böylece oyuncunun maça çıkmasına izin verdi.

Bu karar, özellikle İngiliz basında yer alan ve cezasının ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından kaldırıldığına dair haberlerin ardından İngiltere kampında öfkeye yol açtı.

Tuchel, İngiltere’nin Meksika’yı 3-2 yendiği maçın ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Bu durum benim için kafa karıştırıcı. Kararı kim, ne zaman ve hangi gerekçeyle iptal ediyor? Tek tip kriterler istiyoruz.”

Alman teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Kırmızı kart değildi. Video yardım sistemi devreye girdi. Karar verildi. Neden şimdi iptal ediliyor?”

Alaycı bir şekilde şöyle devam etti: "Michael Olise'nin hak etmediği sarı kart da geri mi alınacak? Jarell Quansah'ın oyundan atılmasına itiraz mı edeceğiz? Harry Kane, Başkan Trump'tan ricada bulunmalı mı? Belki de!"

Belçika Futbol Federasyonu ise FIFA’nın kararına “şaşkınlığını” dile getirdi. Federasyon, yaptığı açıklamada, ABD ile oynanacak maç öncesinde karara itiraz etmek için “mevcut tüm seçenekleri değerlendirdiğini” vurguladı.

Kararın adil olup olmadığı ve turnuvaya etkisi konusunda geniş bir tartışma sürerken, ABD ve Belçika milli takımları Pazartesi akşamı Seattle’da karşı karşıya gelecek.