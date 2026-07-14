Ken, Arjantin maçı öncesinde: “Geçmişteki çatışmalardan kendimizi uzak tutmalıyız”

İngiltere milli takımının kaptanı Harry Kane, Dünya Kupası yarı finalinde tarihi rakibi Arjantin milli takımıyla karşılaşmanın, herhangi bir futbolcunun hayal edebileceği en büyük heyecan ve gerilimi temsil ettiğini vurguladı; aynı zamanda “Üç Aslan” oyuncularının bu ünlü klasik karşılaşmanın yarattığı duygusal ve tarihi heyecanın peşinden sürüklenmemeleri gerektiğini vurguladı.

Bu merakla beklenen karşılaşma, 1986 Dünya Kupası’nda efsane Diego Maradona’nın meşhur “el golü”nden başlayıp, 12 yıl sonra 1998 Dünya Kupası’nda David Beckham’ın ünlü kırmızı kartına kadar uzanan iki ülke arasındaki büyük tarihi rekabeti akıllara getiriyor. İki dev, 2005 yılından bu yana ilk kez büyük bir turnuvada karşı karşıya geliyor ve gözleri önümüzdeki Pazar günü oynanacak büyük final maçına gitme biletine dikilmiş durumda.

Son iki Avrupa Şampiyonası’nda ikincilik elde eden İngiltere Milli Takımı, katıldığı son dört büyük turnuvada üçüncü kez finale yükselmeyi hedefliyor. Böylece, “futbolu kalesine geri getirmek” ve uzun süredir kazanamadığı dünya şampiyonluğunu elde etmek için 60 yıldır süren bekleyişi sona erdirmeye sadece bir adım uzaklıkta olacak.

İngiliz “ITV” kanalına yaptığı açıklamada, büyük bir heyecanla konuşan Keen, “Ne maç ama! Dünya Kupası yarı finalinde, dünyanın en iyi takımlarından biri ve son dünya şampiyonu ile karşılaşmak ne muhteşem bir fırsat” dedi.

Kane sözlerine şöyle devam etti: “Böyle anlarda, zihnim çocukluğuma, bu tür büyük maçlarda oynamayı hayal eden bir çocuk olduğum günlere geri dönüyor. Bu karşılaşma futbol heyecanının doruk noktası, bu yüzden bu hafta için çok heyecanlıyım. Güçlü ve zorlu bir rakip karşısında olağanüstü bir maç olacağını düşünüyorum, ancak bu karşılaşmanın en iyi yanlarımızı ortaya çıkarmasını umuyorum."

Yarın Çarşamba günü, geçmişte her zaman heyecan ve tartışmalarla dolu olan bu karşılaşmaya ev sahipliği yapmak üzere "Mercedes-Benz" Stadyumu'nun coşku ve heyecanla dolması bekleniyor. Maç, stadyum çevresinde sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşecek ve tribünlerde iki takımın taraftarları arasında ayrım yapılmayacak. Oysa bu çatışmanın kökleri yeşil sahayı aşarak, Arjantin’in hâlâ İngiliz egemenliğini reddettiği 1982 Falkland Adaları Savaşı’yla bağlantılı siyasi ve tarihsel boyutlara uzanıyor.

Takımın bu coşkulu atmosferle başa çıkabilmek için ekstra disiplin ve duyguları kontrol etme ihtiyacının olup olmadığı sorulduğunda, İngiliz kaptan şöyle yanıt verdi: “Hem evet hem hayır; bu karşılaşmanın tarihsel arka planı göz önüne alındığında, bence bu konuya çok fazla odaklanmamalıyız.”

Kane, görüşünü şöyle açıkladı: “Evet, tarih oyunun bir parçası; siz medya olarak bunu konuşacaksınız ve taraftarlar da şüphesiz buna tepki gösterecek; ancak biz oyuncuların bakış açısına göre, mesele sadece zeka ve taktiksel disiplinle öne çıkan, oyuncuları hataları nasıl kullanacaklarını ve oyunun ritmini nasıl yavaşlatacaklarını çok iyi bilen büyük bir milli takımla karşılaşmakla sınırlı; tıpkı kariyeriniz boyunca karşılaştığınız pek çok farklı milli takım gibi.”

Harry Kane sözlerini şöyle tamamladı: “Sonuçta bu maç, futbolun en büyük iki ulusu olan İngiltere ve Arjantin’in kafa kafaya yarıştığı bir karşılaşma; Dünya Kupası yarı finalinde bir araya gelen iki dev, bunun dışındaki her şey ise sadece küçük detaylar. Net bir odak noktamız var ve her an, her maç öncesinde uyguladığımız özel bir hazırlık sürecimiz var; bu karşılaşma da diğerlerinden farklı değil. En önemli şey, başarıya ulaşabileceğimize ve bu zorlu engeli aşabileceğimize güvenmemizdir.”