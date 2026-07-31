Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun, Dünya Kupası'nda özel sektör yatırımcılarına hisse satışını öngören projesini açıklamasının ardından Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), proje ilerlemeye devam ederse gelecek Dünya Kupası'nı boykot etmekle tehdit ederek çatışmayı tırmandırdı.

Fransız "RMC" kanalının haberine göre, UEFA'ya bağlı 55 federasyon, Infantino'nun planı hayata geçirilirse gelecek uluslararası turnuvaları boykot etme konusunda oy birliğiyle anlaştı. Bu durum, Avrupa milli takımları olmadan bir Dünya Kupası düzenlemenin ekonomik yansımaları hakkında soru işaretleri doğuruyor; ancak bu tür tehditlerin nadiren fiili boykota dönüştüğü de biliniyor.

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FIFA'nın 2023-2026 döneminde elde ettiği gelir yaklaşık 15 milyar dolar oldu; bu da önceki dönemin neredeyse iki katına denk geliyor. Erkekler Dünya Kupası tek başına gelirlerin %85'ini oluşturdu.

Spor ekonomisi uzmanı Christophe Lepetit, bu gelirleri üç ana temele ayırıyor: yaklaşık üçte biriyle televizyon yayın hakları, sponsorluk ve her biri %22 ile %24 arasında değişen oranlarla bilet ve ağırlama gelirleri.

Avrupa, sportif ağırlığı ve ticari gücü sayesinde bu sektörlerde merkezi bir rol oynuyor. Ayrıca başta UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere kulüp müsabakaları da Messi, Haaland, Ronaldo, Rodri ve Mbappe gibi yıldızların ortaya çıkmasına katkı sağlıyor; FIFA da milli takımlar aracılığıyla bu isimlerin dünya çapındaki ününden yararlanıyor.

Avrupa olmazsa ekonomik olarak ne olur?

Lepetit, büyük Avrupa ülkelerinin yokluğunun FIFA'nın sattığı ürünün değerini büyük ölçüde düşüreceğini belirterek şöyle diyor: "Kimseyi rencide etmek istemem ama Almanya'yı Curaçao ile ya da Fransa'yı Cape Verde ile değiştirirseniz, bunun medyanın, sponsorların veya seyircinin aynı ilgisini çekeceğinden pek emin değilim."

Yayın hakları sahipleri sözleşmelerini yeniden müzakere edecek ilk taraf olacak. Lepetit, 2026 sürümü için M6 kanalının 120 milyon avro ödediği Fransa'daki Dünya Kupası yayın haklarının değerinin, Fransız milli takımının yokluğunda yalnızca yaklaşık 12 milyon avroya kadar düşebileceğini tahmin ediyor.

Sponsorluk sözleşmelerinin değeri de düşecek; bilet ve ağırlama gelirleri ise Avrupalı taraftarların büyük turnuvalara katılım için en çok harcama yapanlar arasında olması nedeniyle etkilenebilir.

Lepetit, Avrupa'nın yokluğunun "FIFA'nın ekonomik modeli üzerinde bir tsunami" etkisi yaratacağı sonucuna varıyor.

Peki "FIFA Forward Enterprise" ne olacak?

Infantino'nun, FIFA müsabakalarının ticari ve pazarlama haklarını satmak için kurmak istediği yeni ticari şirketin değeri yaklaşık 17,5 milyar avro olarak tahmin ediliyor; ancak bu değerlendirme kısmen, 8 takımdan 6'sının Avrupalı olarak çeyrek finale yükseldiği son Dünya Kupası gelirlerine dayanıyor.

Lepetit, Avrupa'nın yokluğunun şirketin değerini büyük ölçüde düşüreceği konusunda uyararak şöyle diyor: "Şirketinize biçilen değer 17,5 milyar avro olmayacak; 10, 12, 8 hatta daha az olabilir. Her şey birbirine çok bağlı ve iç içe geçmiş durumda." Ayrıca Infantino'nun bu düşüşü telafi edecek imkâna sahip olmayacağı görüşünde.

En büyük kaybeden kim?

Buna rağmen, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri de ağır bir bedel ödeyecek; zira federasyonlar ticari gelirlerinin bir kısmını kaybedecek, sponsorlar ve spor malzemesi şirketleri sözleşmelerini yeniden müzakere edebilecek, oyuncular ise en köklü turnuvalara katılmaktan mahrum kalacak.

Lepetit durumu şöyle özetliyor: "Sonuçta herkes kaybediyor: taraftarlar, oyuncular, milli federasyonlar, UEFA, konfederasyonlar ve FIFA."