"Kemiğin kırılma sesini duydum"... Kanada teknik direktörü, oyuncusunun korkunç sakatlığının perde arkasını anlattı

Kanada milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda Katar’ı 6-0’lık ezici bir skorla mağlup etmesine rağmen, orta saha oyuncusu Ismail Koné’nin uzun süre sahalardan uzak kalmasına neden olacak ciddi bir sakatlık geçirmesi nedeniyle büyük bir darbe aldı.

İtalyan Sassuolo takımında forma giyen Koné, Vancouver'da oynanan Katar maçı sırasında 53. dakikada Katarlı orta saha oyuncusu Asim Madibo'nun müdahalesi sonucu korkunç bir sakatlık geçirdi. Acı içinde yere yığılan Koné, Kanada milli takımı kadrosunda şok havası hakimken sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Kanada teknik direktörü Jesse Marsh, sakatlığın yaşandığı anla ilgili şok edici ayrıntıları açıkladı ve saha kenarından kemik kırılma sesini duyduğunu doğruladı.

Maçın ardından İngiliz “The Sun” gazetesinde yer alan açıklamalarda Marsh, “Kemiğin kırılma sesini duyabiliyordunuz. Kalbimiz onunla birlikte ve herkes bu manzaradan şok oldu” dedi.

Amerikalı teknik direktör, Koné'nin Dünya Kupası'nın geri kalanında Kanada milli takımı için büyük bir kayıp olduğunu da sözlerine ekleyerek şöyle açıkladı: "Ismail harika bir genç ve kendine özgü bir kişiliğe sahip. Bazen bazı hatalar yapabilir, ama bu da onu sevmenizi sağlayan şeylerden biri. Önünde parlak bir gelecek var ve bizim için çok önemli bir oyuncu."

24 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki saatler içinde ameliyat olması beklenirken, ilk tahminlere göre dört ila beş ay arasında sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

Marsh, oyuncusu saha dışına taşınırken onu teselli etmeye özen gösterdi ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğine olan güvenini vurgulayarak şöyle dedi: “İyi olacak, ona en iyi doktorları sağlayacağız ve önünde hâlâ parlak bir gelecek var.”

Kanada teknik direktörü ayrıca, Asim Madibo’nun maçtan sonra Kanada milli takımının soyunma odasına giderek, sakatlığa neden olan müdahalesi için özür dilediğini açıkladı.

Kanada’nın yıldızı ve maçta hat-trick yapan Jonathan David ise takım arkadaşının maruz kaldığı sert müdahaleyi eleştirerek şöyle konuştu: “Kazanamayacağın bir top varsa, böyle bir müdahaleye gerek yok. Sanki sadece bir oyuncuya zarar vermek için yapılmış gibi görünüyordu.”

Hakem, Medibo’ya doğrudan kırmızı kart gösterirken, Katar milli takımı ise ilk yarıda Hammam Ahmed’in oyundan atılmasının ardından maçı dokuz kişiyle tamamladı.

Koné’nin sakatlığının yarattığı şoka rağmen Kanada milli takımı üstünlüğünü sürdürdü. Sayle Larin skoru açtı, ardından Jonathan David 3 gol daha attı; Koné’nin yerine oyuna giren Nathan Saliba ise doğrudan serbest vuruştan muhteşem bir gol kaydetti.

Saliba, golünün ardından dokunaklı bir jest yaptı; yaralı takım arkadaşına destek olmak için onun formasını havaya kaldırarak kutladı ve bu hareket stadyumdaki taraftarların büyük beğenisini topladı.

Maçta ayrıca Muhammed El-Manaei'nin kendi kalesine attığı bir kendi kalesine gol de görüldü. David ise uzatma dakikalarında attığı üçüncü golle gol şölenini tamamlayarak Kanada'yı, son 16 turuna yükselme şansını güçlendiren büyük bir zafere taşıdı.

Katar milli takımı, eleme turlarına yükselme umudunu sürdürmek istiyorsa, Bosna-Hersek ile oynayacağı bir sonraki maçta galip gelmek zorunda.