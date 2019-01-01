Kemerspor 2003 - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Kemerspor 2003 ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Kemer İlçe Stadı'nda 30 Ekim Çarşamba günü saat 13.45'te oynanacak olan maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek.
Kemerspor 2003 - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?
Tek maçlı eleminasyon sistemiyle oynanacak maçı Aspor canlı olarak yayınlayacak. Maçı kazanan takım Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselecek.
İlk randevu
Tarihte iki takım daha önce karşı karşıya gelmedi.
4. tura nasıl geldiler
Kemerspor 2003, 2. turda Karaman Belediyespor'u sahasında 2-0 yendi. 3. turda ise Sarıyer'i normal süresi 2-2 biten karşılaşmada penaltı vuruşları sonucunda yenerek 4. tura yükseldi.
Kasımpaşa ise 3. turda Yeni Çorumspor'u deplasmanda 1-0 yenerek, 4. turda Kemerspor 2003'ün rakibi oldu.