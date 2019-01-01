Kemal Özdeş: Puan alacak oyun oynadık ama alamadık

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-0'lık Fenerbahçe yenilgisinden sonra yaptığı değerlendirmede daha iyi noktaya geleceklerini söyledi.

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, Fenerbahçe deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle ayrılırken İzmir ekibinin teknik direktörü Kemal Özdeş maçı değerlendirdi.

beIN Sports'a konuşan Özdeş, 10 kişi kalmalarının kendilerini etkilediğini belirterek, ''İlk 5 dakika orta saha mücadelesiyle geçti. İlk golün ardından bizi birinci bölgeye hapsettiler. Orta sahanın savunmaya gereksiz geldi, doğru yerde top alamadık. 10 kişi kalınca oyunun stratejisi değişti.'' dedi.

Yedikleri gollerin üzerlerinde baskı oluşturduğunu dile getiren Özdeş, ''Böyle bir atmosferde son dakikalara bir farkla girebilsek baskı kurabilirdik. Yediğimiz goller bir baskı oluşturuyor. Bugün takımın 10 kişi verdiği mücadele gelecekte bu gidişatı tersine çevirecektir.'' şeklinde konuştu.

Deneyimli teknik adam, Sadık Çiftpınar'a yaptığı sert faul sonrası kırmızı kart gören Jerome'la ilgili de konuştu;

''Jerome bilerek basacak karakterde değil. Tabii ki kırmızı kart. Deniz'in top bize geçtiğinde forvete geçmesini, rakipteyken 10 olmasını istedim. Etkili olamadık. Jerome da arkadaşlarından özür diledi. İlk iki haftada puan alacak oyun oynadık ama alamadık.''