Kelvin Yeboah: Amcası Tony'nin ayak izlerini takip etmeyi uman Gana doğumlu İtalya 21 Yaş Altı oyuncusu

Gana doğumlu Genoalı golcü, GOAL ile yaptığı özel bir röportajda Leeds efsanesi olan amcasından ilham aldığını söylüyor.

Premier Lig tarihinin en ikonik gollerinden biri olmaya devam ediyor.

Leeds'in sol beki Tony Dorigo'dan gelen atak, Rod Wallace'tan bir kafa vuruşu ve Tony Teboah'tan hayal edilebilecek bir vole... Top Liverpool kalecisi David James'in yanından adeta uçuyor ve üst direğe vurarak ağları buluyor.

Trevor Francis, o gece Sky Sports için yorumcu görevindeydi ve hemen sezonun golü ilan etti.

21 Ağustos 1995'ti. Yeni sezon henüz başlamıştı.

Forvet oyuncusu bir aydan biraz daha uzun bir süre sonra Wimbledon'a karşı başka bir sansasyonel gol attı.

Top yine üst direğin alt tarafından ağları buldu.

Her iki gol de Premier Lig takipçilerinin hafızlarında yer alıyor. Çoğumuz hala direkten şaklayan topun sesini duyabiliyoruz.

Kelvin Yeboah, amcası Tony İngiliz futbolunu kasıp kavururken henüz doğmamış olmasına rağmen, bu iki golü de hatırlıyor.

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"Babamın, amcamın futbol oynadığı videoları koyduğunu ve onun hakkında marşlar söylediğini hatırlıyorum!" 22 yaşındaki oyuncu GOAL'e gülerek anlatıyor.

"Ben ve kardeşlerim hep bu golleri izlerdik. Özellikle Liverpool'a karşı golünü hatırlıyorum.

"Amcamın Premier Lig'de gol attığı her zaman aklımın bir köşesindeydi.

"Harika bir ilham kaynağıydı. Size yakın birinin bunu zaten yapmış olması, belki bir profesyonel olarak da yapabileceğinize inanmanızı sağlıyor."

Ve Kelvin'in yaptığı da tam olarak bu: Kendine bir futbol kariyeri yapmak.

Gerçekten de şu anda, Lüksemburg (6 Haziran), İsveç (9 Haziran), İrlanda Cumhuriyeti (14 Haziran) ile karşılaşacakları Euro 2023 elemeleri öncesinde İtalya'nın 21 Yaş Altı ile antrenman yapıyor.

Yeboah'ın aynı zamanda Azzurri teknik direktörü Roberto Mancini'nin geniş kadrsounda yer aldığını belirtmekte fayda var.

İtalyan futbolunun özellikle hücumda canlanmaya çok ihtiyacı var.

Çarşamba gecesi Arjantin'e yenilmeden önce Mancini, "Bu maç bir döngünün sonu" dedi. "Bundan sonra gençleri de dahil edeceğiz ve geleceği düşünmeye başlayacağız."

Yeboah o gençlerden biri olabilir.

Gana'nın başkenti Akra'da doğmuş olmasına rağmen, Yeboah'ın ailesi, o henüz yürümeye başlayan bir çocukken Piemonte'ye taşındı.

O zaman İtalya'da profesyonel bir futbolcu olma yolunda ilk adımlarını attı.

Ve ilginçtir ki, amcası Tony bir ilham kaynağı iken çocukluk idolleri Ronaldinho, Ronaldo, Robinho ve Alexandre Pato.

O halde Brezilyalı hücumculara düşkün olduğunu söylemek doğru olur mu?

"Ah, kesinlikle, nasıl olmaz?" diye haykırıyor. Onlar dünyadaki en iyi futbol uluslarından biri."

Peki, savunma ve karanlık sanatlarla ünlü bir ülkede günlerini yetenek ve gösterişle ünlü oyuncuları taklit etmeye çalışarak geçiren bir çocuk nasıl oldu?

"Kesinlikle iyi bir meydan okumaydı," diye itiraf ediyor. "İtalya çok sayıda harika savunmacıya, çok sayıda harika taktik hocasına sahip bir ülke, bu yüzden sizi daha yaratıcı olmaya, rakiplerinizi kandırmaya ve kendinize yer açmaya zorladığını düşünüyorum.

"Bu şekilde, aslında bir hücum oyuncusu için harika bir yerdi çünkü gol atmak için çok çalışmak zorundaydınız."

Yaklaşımı genç yaşta hızla karşılığını verdi ve Yeboah Novara'da hızla adını duyurdu.

Bununla birlikte, fırsat yakaladığında, Tony Amca da dahil olmak üzere ailesi, İtalya'dan uzaklaşmanın kendisine en iyi şekilde hizmet edeceğini düşündü.

"Kardeşim okumak için Londra'ya taşındı ve orada başka bir amcam daha vardı" diye açıklıyor "Babam, 'Bence İngiltere sana daha çok yakışacak, o yüzden belki sana orada bir kulüp bulmaya çalışmalıyız' dedi.

"Yani 15-16 yaşlarında oraya taşındım ve birkaç denemeye katıldım. Ardından West Ham'a katıldım ama çok uzun sürmedi.

"Sadece iki ya da üç ay oldu çünkü orada bir menajerim vardı ve 'Sanırım daha kıdemli bir ligde oynamaya hazırsın' dedi. Fiziksel olarak güçlendiğim doğruydu.

"Yani, oradan oraya gittim ve sonra Avusturya'da bulundum."

2018'de WSG Tirol'e katılmak, A takım futbolunun tadına bakmak isteyen bir çocuk için ilham verici bir seçim oldu.

"Avusturya bu kadar genç yaşta benim için çok olumlu bir deneyimdi" diyor. "Sadece futbol açısından değil, çok şey öğrendim. Bana kendi başıma yaşamak ve yalnız olmak hakkında çok şey öğretti.

"Bu şekilde kendin hakkında çok şey öğreniyorsun, bu yüzden bu anlamda harika bir yolculuktu. Gerçekten büyüdüm.

"Sahada çok fazla dakikam olduğu için bana yardımcı oldu, çünkü bu genç bir oyuncu olarak kendinize olan güveninizi gerçekten artırıyor."

Nitekim, Yeboah, başından beri, Avusturya'nın ikinci kademesinde Tirol için düzenli olarak oynadı ve ardından Bundesliga'daki ilk sezonunda etkileyici bir performans sergiledi. Eylül 2019'da Avusturya Wien karşısında muhteşem bir kupa galibiyetinde dört gol attı.

Yeboah'ın potansiyeli açıktı. Sturm Graz'a transfer oldu.

Yirmi gol sonra tekrar transfer yaptı. Ancak bu sefer Ocak transfer döneminde Genoa'ya imza atmak için İtalya'ya döndü.

Yeboah'ın Serie A'daki ilk yarı sezonunun planladığı gibi gitmediğini söylemek doğru olur. Sık sık öne çıktı, ancak mücadele eden bir takımda küme düştü.

"Zor bir sezondu, saha içinde ve dışında çok yoğundu," diye itiraf ediyor. "Takım olarak istediğimizi elde edemedik ama her zaman iyi tarafından bakmaya ve her deneyimden ne aldığıma odaklanmaya çalışıyorum.

"Dört ya da beş ay burada olmama rağmen çok şey öğrendim çünkü İtalya'da savunmayı nasıl aşacağınız konusunda çok şey öğreniyorsunuz.

"Bence genç bir oyuncu olarak mümkün olduğu kadar çok ligde oynamalısın çünkü bu sana büyüdüğünde en iyi oyuncu olmak için ihtiyacın olan deneyimi veriyor.

"Taktik ve zihinsel olarak, Genoa'daki bu zorlu yarı sezonun bana sonraki zorluklar için çok fazla güç verdiğini düşünüyorum."

İngiliz futbolunun hayranı olduğunu açıkça itiraf ediyor.

"Bence Premier Lig dünyanın en iyi liglerinden biri, hatta en iyisi" diyor. "Hız inanılmaz. Fiziksellik ve yoğunluk açısından bence bu benim futbol tarzım."

Ancak, Bundesliga kulüpleri genç oyuncuya ilgi duyuyor.

Elbette mantıklı: O zaten Almanca konuşuyor ve Tony amcası Eintracht Frankfurt ve Hamburg'da oynadı.

"Elbette, amcam ve Avusturya'da oynadığım için güzel olabilirdi, çünkü benzer bir futbol türü ve adapte olmakta çok fazla zorluk çekeceğimi sanmıyorum."

"Ama şimdilik sadece 21 Yaş Altı'na odaklanıyorum. Sadece elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum, sonra göreceğiz.

"Bir sonraki hamlemi pek düşünmedim. Bu yüzden milli takımla bu maçları oynadıktan sonra ben ve kulüp konuşup herkes için en iyi seçeneğin ne olduğuna bakacağız."

İtalya'da kalmak da bir seçenek tabii ki, Serie A'daki kısa dönemi şimdiden Mancini'nin dikkatini çekti.

Ancak yine de Gana'yı üst düzeyde temsil etmeye uygun olduğunu hatırlamakta fayda var.

İtalya bu yılki Dünya Kupası'na katılmayı başaramamışken, Kara Yıldızlar play-off'larda Nijerya'yı alt ederek Katar'daki yerini aldı.

Yakında zor bir seçim yapabilir.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Yeboah, uzun vadeli geleceğinin nerede olduğu konusunda kafası karışık , ancak ne olursa olsun Dünya Kupası'nda Gana'yı destekleyecek.

"İtalya'da büyüdüm, yani benim bir parçam" diyor, "ama Gana da öyle.

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"İtalya ve Gana benim ülkem, sanırım kimse gelecekte ne olacağını bilmiyor."

Televizyonda amcası Tony'nin gollerini izleyen çocuk, şimdilik sadece kendi büyülü anılarına konsantre olmak istiyor.