Kelebek etkisi: Real Madrid'in transferi Barcelona'nın hesaplarını nasıl değiştirdi?

Ibrahima Konate'nin Real Madrid'e transferi, transfer piyasasında bir dizi hareketliliği tetikledi. Fransız savunmacısının ayrılığını telafi etmek için hızlı hareket etmek zorunda kalan Liverpool, Barcelona'nın savunmacısı Ronald Araujo'ya yöneldi. Bu transfer, Katalan kulübü içinde yeni değişikliklerin de kapısını aralayabilir.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Liverpool son 24 ila 48 saat içinde yeni bir stoper transferi için hamlelerini yoğunlaştırdı. Kulüp, sağ bek arayışından bile önce bu mevkiyi güçlendirmeyi öncelik haline getirdi. Tercih edilen isim ise Araujo oldu.

Liverpool, Araujo'ya yaklaşıyor

Araujo uzun süredir Liverpool'un radarındaydı; ancak oyuncunun Barcelona'daki durumu bu transferin tamamlanmasına izin vermiyordu. İçinde bulunulan yaz döneminde şartlar değişince, İngiliz kulübü fırsatı değerlendirerek transferi bitirmek için güçlü bir şekilde devreye girdi.

Aktarılan detaylara göre, Uruguaylı savunmacı bir sezonluk kiralık olarak Liverpool'a katılacak. İngiliz kulübü, oyuncunun net yaklaşık 11 milyon euro olarak tahmin edilen maaşının tamamını üstlenecek. Ayrıca anlaşmada, sezon sonunda oyuncuyu satın alma opsiyonu Liverpool'a tanınıyor; ancak bu zorunlu değil.

Araujo'nun geçici de olsa ayrılığı, Barcelona için önemli bir mali kazanç anlamına geliyor. Kulüp, savunmacının maaşından kurtularak transfer piyasasının kritik bir döneminde maaş tavanında ek bir alan elde edecek.

Araujo ise Barcelona'nın planları içindeki rolü gerilerken, yeniden yer edinmek ve daha fazla forma şansı bulmak için bir fırsat arıyor. Liverpool, dünyanın en rekabetçi liglerinden birinde bunu ona sunabilir.

Konate, Araujo'nun önünü açtı

Ancak Araujo transferi, Real Madrid'in daha önceki hamlesinden ayrı düşünülemez. Konate'nin Real Madrid'e transferi, Liverpool'un savunma hattında büyük bir boşluk bıraktı. Özellikle Joe Gomez'in fiziksel sorunlar yaşaması, Giovanni Leoni'nin ön çapraz bağ kopması sakatlığından iyileşme sürecinin devam etmesi ve Jeremie Frimpong'un hazır olup olmadığına dair soru işaretleri bu boşluğu daha da derinleştirdi.

Böylece Virgil van Dijk, neredeyse tam anlamıyla hazır olan tek tecrübeli savunmacı haline geldi. Bu durum, Liverpool yönetimini piyasadaki hamlelerini hızlandırmaya itti.

İşte tam bu noktada, Florentino Perez'in adı dolaylı olarak transferde öne çıkıyor. Real Madrid başkanı, Konate transferini bitirerek Liverpool'un savunmasında bir gedik açtı. İngiliz kulübü de kendini hızlı bir alternatif arar halde buldu. Bu alternatif ise tam olarak Barcelona'nın savunmacılarından biri olabilir.

Araujo, Liverpool'a transfere hazırlanıyor

Araujo'nun, İngiltere'ye gidip sağlık kontrolünden geçmeden ve Liverpool'a transfer işlemlerini tamamlamadan önce Barcelona'nın tesislerine gitmesi bekleniyor. Ardından transferin resmi olarak açıklanmasına zemin hazırlanacak.

Liverpool, fiziksel gücü, tecrübeyi ve birden fazla mevkide oynayabilme yeteneğini bir arada taşıyan bir savunmacıya kavuşacak. Özellikle Araujo, gerektiğinde sağ bek mevkisinde de görev yapabiliyor.

Buna karşılık Barcelona, en yüksek maaşlı oyuncularından birinin maaşından kurtularak önemli bir mali nefes alanı elde edecek. Bu durum, kulübün kadrosunu güçlendirme hamleleriyle eş zamanlı olarak, finansal fair play kuralları çerçevesinde daha fazla alan yaratmasına yardımcı olabilir.

Diğer basın raporlarına göre Barcelona, Araujo'nun ayrılığını telafi etmek için Tottenham'ın savunmacısı Cristian Romero ya da Athletic Bilbao'dan Aymeric Laporte ile anlaşmayı düşünüyor. Bu, Katalan yönetiminin hesaplarında olmayan bir gelişmeydi.