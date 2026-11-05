Portekiz Milli Takımı forması altında geçirdiği 23 yıl boyunca Cristiano Ronaldo unutulmaz anlar yaşadı, ancak uluslararası kariyeri tartışmalı olaylardan da uzak kalmadı; bunların bir kısmı teknik direktörlerle, bir kısmı saha içindeki tepkilerle, hatta kaptanlık pazubendiyle bağlantılıydı.

Bu hikayelerin son bölümü, Uluslar Ligi kapsamında Portekiz'in Norveç yolculuğunda yaşandı. Karşılaşma Portekiz Milli Takımı'nın galibiyetiyle sona erdikten sonra, Ronaldo'nun Danimarka maçının arifesinde Kopenhag'da takım kampından ayrılmasıyla kriz yeniden alevlendi.

Oslo'da ise Ronaldo maçın tamamını yedek kulübesinde geçirmişti; bu olay, milli takımla ilk on birde başlamadan bir maça başladığı son andan 6678 gün sonra gelmişti. Bitiş düdüğünün ardından doğrudan soyunma odalarına yöneldi ve sahada taraftarları selamlamada ya da galibiyeti kutlamada takım arkadaşlarına katılmadı.

Ancak bu, Ronaldo'nun Portekiz ile 234 maç oynadığı kariyeri boyunca kendini tartışmanın merkezinde bulduğu ilk sefer değildi.

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Ronaldo'nun bugün perşembe günü uluslararası futbolu bıraktığını açıklamasının ardından, Don'un Portekiz Milli Takımı ile yaşadığı başlıca krizleri aşağıda ele alıyoruz.

"Carlos Queiroz ile konuşun"

Ronaldo'nun 2003 ile 2008 arasında Portekiz'i çalıştıran Luiz Felipe Scolari ile ilişkisi nispeten sakindi; ardından 2008 ile 2010 arasında görevi devralan Carlos Queiroz ile daha gergin bir dönem başladı.

Anlaşmazlığın ilk işaretleri 12 Ağustos 2009'da, Ronaldo'nun grip nedeniyle Lihtenştayn'a karşı oynanan bir hazırlık maçını kaçırmasıyla ortaya çıktı; gerilim ise bir yıl sonra, Portekiz'in 2010 Dünya Kupası'na katılımı sırasında zirveye ulaştı.

29 Haziran 2010'daki son 16 turunda İspanya karşılaşmasında, televizyon kameraları Ronaldo'nun Queiroz'un bazı kararlarından duyduğu açık rahatsızlık belirtilerini yakaladı; ardından David Villa 63. dakikada İspanya'ya galibiyet golünü kaydetti ve Portekiz'in turnuvadaki yolculuğu sona erdi.

Ronaldo'dan elemeyi açıklaması istendiğinde, dönemin Real Madrid yıldızı milli takımla yaptığı en ünlü açıklamalarından biri haline gelen sözlerle yanıt verdi: "Carlos Queiroz ile konuşun."

Queiroz Eylül 2010'da görevinden ayrıldı ve yerine, daha sonra Ronaldo ile ilişkisinin zamanla bozulduğunu itiraf eden Paulo Bento geçti.

Bento, mayıs ayında "Antena 1" ile yaptığı bir röportajda şunları söyledi: "Bana ilişkinin başlangıçtaki gibi olup olmadığını sorarsanız, cevap hayır. Ve ilişkiyi korumak benden ilkelerimden vazgeçmemi gerektiriyorsa… hayır. Hiyerarşiler olmalı ve bunlara saygı gösterilmeli."

Göle atılan mikrofon ve bir başka bölümün başlangıcı

Fernando Santos döneminde Ronaldo yeniden tartışmanın ön saflarına döndü, ancak bu kez sahanın dışında.

22 Haziran 2016'da, Lyon'da Avrupa Uluslar Kupası grup aşamasının son turundaki belirleyici Macaristan karşılaşmasından saatler önce, Ronaldo "CMTV" kanalına ait bir mikrofonu göllerden birine attı.

O turnuva, milli takımın şampiyonluğu kazanmasının ardından Ronaldo ve Portekiz açısından mümkün olan en iyi şekilde sona erdi; ardından Ronaldo, 2019'da Avrupa Uluslar Ligi'ni kazanarak Santos ile ilişkisini güçlendirdi.

Ancak bu, 2021'de tartışmanın geri dönmesini engellemedi; Ronaldo üç ay içinde ikisi de kaptanlık pazubendiyle bağlantılı iki öfke anı yaşadı.

İlki 27 Mart'ta, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Sırbistan ile Portekiz karşılaşmasında geldi. Ronaldo son anlarda topa vurdu ve kale çizgisini geçtiğine inanırken, hakem topun çizgiyi tamamen geçmediğini gördü.

Portekiz kaptanı sert biçimde itiraz etti ve sarı kart gördü; ardından öfkeyle sahadan ayrıldı ve soyunma odalarına yönelmeden önce kaptanlık pazubendini sahanın zeminine fırlattı.

Üç ay sonra, yani 27 Haziran'da aynı sahne, Portekiz'in EURO 2020 son 16 turunda Belçika'ya yenilmesi sırasında tekrarlandı.

Bitiş düdüğünün ardından Ronaldo öfkeyle Sevilla'daki "La Cartuja" stadının tüneline yöneldi, kaptanlık pazubendini yere düşürdü ve yardımcı ekipten biri müdahale etmeden önce ona tekme attı.

2022 Dünya Kupası: Fernando Santos ile yeni bir çatışma

Bir buçuk yıl sonra Portekiz büyük bir turnuvaya geri döndü, ancak tartışma Ronaldo'nun yakasını bırakmadı.

2022 Dünya Kupası grup aşamasının son turunda, Paulo Bento'nun çalıştırdığı Güney Kore karşısında, Portekiz bir sonraki tura yükselmeyi garantilemişken Ronaldo maça ilk on birde başladı.

Fernando Santos 66. dakikada milli takım kaptanını oyundan almaya karar verdi, ancak Ronaldo bu kararı en iyi şekilde kabullenmedi ve son dakikaları yedek kulübesinde geçirdi.

Bir sonraki İsviçre maçında ilk on birde yer almadı; forma yerini Gonçalo Ramos'a bıraktı, o da 6-1'lik büyük galibiyette üç gol kaydederek bir sonraki Fas maçında da yerini korudu.

Ronaldo, Fas Milli Takımı karşısında 51. dakikada oyuna girdi, ancak Fernando Santos'un teknik ekibin başındaki son maçında, 0-1'lik yenilginin ardından Portekiz'i elenmekten kurtaramadı.

Kasım 2023'te Santos, "A Bola" ile yaptığı bir röportajda, Ronaldo ile "çok güçlü" olan ilişkisinin İsviçre karşılaşmasından sonra ağır bir darbe aldığını açıkladı.

Şunları söyledi: "Maç sabahı ona oynamayacağını ve neden oynamayacağını açıkladığımda, bunu yanlış anladığı doğru. Tepkisini anlıyor muyum? Evet, anlıyorum!"

Tartışmanın geri dönüşünden önceki sessizlik

Roberto Martinez, Santos'un ayrılmasının ardından Portekiz'in başına geçti ve iki yıl boyunca Ronaldo ile yakın ve sakin bir ilişki sürdürdü; ardından milli takım kaptanı yeniden tartışmanın odağına döndü.

13 Kasım 2025'te Ronaldo, Portekiz'in 2-0 kazandığı İrlanda karşılaşmasında, rakip oyuncularından birine saldırdıktan sonra kırmızı kart gördü; bu maç Portekiz'in 2026 Dünya Kupası'na katılımını belirleyebilecek bir maçtı.

Portekiz Milli Takımı, bir sonraki turda 9-1'lik ezici bir galibiyetle sona eren Ermenistan maçında tur atlamayı garantiledi; bu, Ronaldo'nun "Do Dragao" stadında yer almadığı bir maçtı.

Yaşının ilerlemesiyle birlikte, Ronaldo'nun 2026 Dünya Kupası'na katılımı yeni eleştiriler doğurdu, ancak Ronaldo'nun geçen sezon birlikte çalıştığı Jorge Jesus'un göreve getirilmesinin ardından işler sakinliğe doğru yöneliyor gibi görünüyordu.

Ne var ki tablo, son gelişmelerle birlikte yeniden karmaşık bir hal aldı; Ronaldo'nun milli takım içindeki durumuyla ilgili tartışmadan başlayarak, Danimarka maçının arifesinde Portekiz'in Kopenhag'daki kampından ayrılmasına kadar gelişen süreç, Ronaldo'nun cezalandırılması ve ardından uluslararası futbolu bıraktığını açıklamasıyla krizin sona ermesine yol açtı.