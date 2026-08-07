Büyük finallerin öncesindeki gürültü ve gerilimden uzakta, Lamine Yamal tarihe kendinden emin bir sükûnetle geçmeyi tercih etti. İspanya Milli Takımı'nın şampiyonluğun ardından paylaştığı bir video, kupaya dokunmadan onu gören, henüz on dokuz yaşındaki bir şampiyonun zihniyetini gözler önüne serdi.

İspanya Futbol Federasyonu, resmî kanalları aracılığıyla daha önce hiç yayınlanmamış özel görüntüler paylaştı. Arjantin'e karşı oynanan Dünya Kupası finalinden önceki son saatlerde çekilen görüntülerde, Barcelona'nın kanat oyuncusu sakin ama kararlı bir tonla konuşurken görülüyordu.

Yamal, sahaya çıkmadan önce kaydedilen videoda şöyle dedi: "İspanya'ya dünya şampiyonu olarak döneceğiz." O anda genç bir oyuncunun sadece bir dileği gibi görünen bu kısa cümle, bitiş düdüğünün ardından teknik direktör Luis de la Fuente'nin öğrencileri eliyle gerçekleşen bir kehanete dönüştü.

Yamal için bu turnuva yalnızca gol istatistiklerinden ibaret değildi. Mundial boyunca tek bir golle yetinmiş olsa da, etkisi gollerin dilini aşıyordu. Tüm maçlarda forma giydi ve fiziksel bir rahatsızlık nedeniyle yalnızca açılış maçında ilk on birde yer almadı; ardından cesareti, hızı ve rakip savunmaları çözme yeteneğiyle İspanya'nın en tehlikeli silahı hâline geldi.

Sızan kayıtta dikkat çeken yalnızca özgüveni değil, hayatının en büyük maçından önceki şaşırtıcı sükûnetiydi. Şöyle itiraf etti: "Gergin değilim, sanırım bir Dünya Kupası finali oynayacağımızı henüz tam olarak kavrayamadık."

Mesajını, kazanan zihniyetini özetleyen ve şampiyonluğun ardından başlık hâline gelen şu cümleyle noktaladı: "Yenilgiyi asla düşünmem, kaybetmek aklıma bile gelmez, tek hayal ettiğim şey kupayı kaldırmak."

On dokuz yaşındaki bir oyuncuda nadiren bir araya gelen bu zihniyetle Yamal, 12 Ağustos'ta Barcelona'ya yalnızca gelecek vaat eden bir oyuncu olarak değil, artık futbolun geleceği değil bugünü olduğunu kanıtlamaya gelen bir dünya şampiyonu olarak dönüyor.