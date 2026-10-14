Feyenoord, çarşamba akşamı Anis Hadj Moussa ve Gjivai Zechiël'in öne çıktığı Şampiyonlar Ligi maçında Como 1907'yi 3-2 mağlup etti. Ziggo Sport yorumcusu Kees van Wonderen ise maçın ardından Zechiël'in daha da iyi olabileceğini söyledi.

Feyenoord, kendi sahası De Kuip'ta 1-0 geriye düştü ancak ardından maçı tamamen lehine çevirdi. Zechiël, Hadj Moussa ve kendi kalesine gol atan Robert Sánchez'in golleriyle skor, maçın bitimine kısa süre kala 3-1 oldu. Anastasios Douvikas'ın golüyle maç 3-2 sona erdi.

Van Wonderen, Feyenoord'da birden fazla oyuncunun öne çıktığını belirtti. Yorumcu, "Zechiël'den bahsettik. Ama Hadj Moussa ve Read de kendilerini gösterdi" dedi.

"En üst düzeyde mücadele edebileceklerini ve farkların küçük olduğu bir maçta sonucu değiştirebileceklerini gösteren başka oyuncular da var."

Ardından Zechiël hakkında daha ayrıntılı konuştu: "Zechiël'e ilişkin hissim, milli maç arasından gerçekten yorgun döndüğü yönünde. Bu da pek şaşırtıcı değil." 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, son milli maç arasında Hollanda A Milli Takımı'nda ilk maçına çıkarken Hollanda U21 Milli Takımı'nda da forma giydi.

Van Wonderen, "Bir de hâlâ yapabileceklerini düşünün" diye devam etti. "Feyenoord'daki herkes için onu oynarken ve gelişirken izlemek bir keyif. Bir de dinç olduğunda işler iyice keyifli hâle gelecek."

Zechiël de ardından iyi formuna değindi: "Antrenörler ve teknik ekip sayesinde kendim gibi oynuyorum. Bana özgürlük ve güven veren oyuncular sayesinde de. Topla oynarken sık sık beni arıyorlar. Ayrıca takımda gerçekten çok iyi bir atmosfer olduğunu düşünüyorum. Herkes birbiri için çok çalışıyor. Bu da sana özgürlük veriyor" dedi Feyenoordlu oyuncu.