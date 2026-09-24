Kees Smit, Voetbal International'a verdiği röportajda yeniden kısa süre içinde Hollanda Milli Takımı'na dönmeyi umduğunu söyledi. Jong Oranje kadrosunda yer almak kesinlikle bir ceza olmasa da, önümüzdeki dönemde hedefi milli takım teknik direktörü Xavi Hernández'den davet almak.

Xavi, milli takım teknik direktörü olarak düzenlediği ilk basın toplantısında, Valentijn Driessen'in bir sorusu üzerine Smit'in performansını takip ettiklerini belirtmişti. Xavi bir ay önce, “Dün ve bugün Kees Smit'i takip ediyorduk” demişti. “Göreceğiz.”

Sonuç olarak Xavi, Smit'i kadroya çağırmamayı tercih etti ancak AZ'nin yıldız adayı oyuncusu, teknik direktörün kendisinden bahsetmesini yine de bir iltifat olarak görüyor. “Beni de takip ediyor olması güzel. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edersem, umarım yeniden oraya çağrılırım” diyerek mesajını net şekilde verdi.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, bunun için daha bazı şeylerin değişmesi gerektiğinin farkında. “Şu anda yeterli değil. Bunu ben de biliyorum. Önümüzdeki dönemde daha iyi olacağını hissediyorum. Zaten olması da gerekiyor” diyen Smit, sezonun başında kasık ağrıları yaşamıştı.

Smit'in şimdilik yetinmesi gereken yer, Jong Oranje kadrosu. Ona göre bunun kesinlikle kötü bir yanı yok. “Burada olmak her zaman bir onur. Jong Oranje forması giyebilmek de hâlâ bir onur, yani gayet güzel.”

Bu nedenle Hollanda Milli Takımı'na dönüş, şimdilik Smit'in en önemli hedefi konumunda. Orta saha oyuncusu bu sırada, yurt içi ve yurt dışından gelen ilgiye rağmen hâlâ formasını giydiği AZ'deki gelişimine tamamen odaklanmış durumda.

Bu konuda dürüst davranan Smit, “Transfer döneminin başında ayrılacağımı düşünmüştüm” dedi. “Ama aslında hiç somut bir şey gelmedi. AZ'de kalmış olmaktan rahatsız olmadım, hâlâ da değilim. Daha geliştirmem gereken çok şey var. Ayrıca orada gerçekten kendimi ait hissettiğim bir yerdeyim.”