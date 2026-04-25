Kees Smit, İspanya'da gündemde: "Müzakere etmek istiyorlarsa, buna zaman ayırabilirim"

Kees Smit, İspanya'da bir kez daha gündemde; bu sefer Go Ahead Eagles - AZ (0-0) maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle. ESPN kamerasına verdiği demeçte, Barcelona gezisi sırasında "müzakereler için zaman ayırabileceğini" belirtti.

"En çok her hafta böyle kutlama yapmak istersiniz, ama maalesef bu mümkün değil," diye söze başlayan Smit, "Şimdi biraz normal davranmanın zamanı geldi. Son günleri çok keyifle geçirdik, ama önümüzde üç maç daha var, o yüzden yine normal davranacağız," dedi.

Ancak şimdilik normal davranmak pek mümkün değil, çünkü AZ kadrosu kısa bir süreliğine Barselona'da tatile çıkacak. "Şu anda kutlama yapabilmemizin tek yolu bu, ondan sonra yine bir maçımız var," diyor Smit gülerek.

ESPN muhabiri Sjors Blaauw, Smit'in Barselona'daki varlığıyla İspanya'da kesinlikle yine manşetlere çıkacağını belirtiyor. “Evet, belki de, bilmiyorum,” diyor yetenekli oyuncu. “Orada pazarlık yapmak için zaman var mı? Takım menajeri de bununla ilgili şaka yapmıştı…”

“Hayır, orada keyfime bakacağım. Ama eğer görüşmek isterlerse, seve seve görüşürüm. Bunun için vaktim var,” diyor Smit gülerek. Bu sözler, bu üst düzey yeteneğin büyüsüne kapılmış İspanyol medyasına da ulaştı. FC Barcelona ile Real Madrid arasında gerçek bir transfer savaşı yaşanacağına dair ihtiyatlı spekülasyonlar yapılıyor.

Leeroy Echteld de kısa bir süre sonra ESPN kamerası karşısında öğrencisinin sözleriyle karşı karşıya kaldı. “Öyle mi dedi? Hayır, şu anda bizimle kalacak,” diye yanıtladı teknik direktör.

Son olarak Smit, AC Milan'ın scoutlarının kupa finalinde takım arkadaşı Sven Mijnans'ı izlemek için tribünde oturduğu yönündeki söylentiye de değindi. "Bunu kesinlikle anlıyorum, çünkü o çok iyi bir oyuncu. Ayrıca güzel bir kulüp, yani oraya gidebilirse... Bu çok güzel olur," diye bitirdi.