Kees Kwakman, Feyenoord'daki endişe verici gidişattan büyük bir şaşkınlık yaşıyor

Robin van Persie, bu hafta Anis Hadj Moussa, Leo Sauer ve Anel Ahmedhodzic'in Feyenoord'un sakatlar listesine eklendiğini gördü. De Kuip'teki uzun sakatlar listesi, FC Volendam ile oynanacak deplasman maçı öncesinde Kees Kwakman'ı hayrete düşürdü.

Kwakman, ESPN'deki analizine şöyle başladı: "Sezonun bazı dönemlerinde işler ters gidebilir. O zaman teknik direktörün hala bir seçim şansı vardır. Ancak sezon boyunca, seçim yapma şansının kalmadığı anlar olduğunu görüyorsunuz."

Volendamlı analist şöyle devam ediyor: "Hazırlık döneminde Van Persie'nin Feyenoord'un orta sahasında nasıl bir performans göstereceğini merak ediyorduk. Ama şimdi üç orta saha oyuncusu olduğu için bile mutlu oluyorlar. İnanılmaz bir durum. Bugün de yine birkaç oyuncu eksik, inanılmaz. Feyenoord'da tüm sezon boyunca durum böyle."

Van Persie ve teknik direktör Dennis te Kloese, Sauer'in Slovakya'da yaşadığı kas yırtılması konusunda öfkeliydi. Feyenoord, sol kanat oyuncusunun yedek olarak sadece birkaç dakika oynamasını istiyordu, ancak milli takım teknik direktörü Francesco Calzone, Sauer'i hiç çekinmeden ilk on birde oynattı. Rotterdam ekibi şimdi maddi tazminat talep ediyor.

Karim El Ahmadi, Sauer'i çevreleyen hassas konu hakkında görüşlerini paylaşıyor. "Eğer o maç bu kadar önemliyse ve önemli bir oyuncu olduğun için ülke tamamen arkandaysa, ben de sonuna kadar giderdim. Sauer Dünya Kupası'na gidebilirdi ve bunu ülkesi için yapmak istedi. Bence bu konuda başrolü kendisi oynadı."

Kwakman, meslektaşı analistin sözlerini şöyle tamamlıyor: "Sauer'in yerinde olsan ne derdin? Slovakya play-off finallerine de çıkabilirdi ve o zaman onu o maçta ilk 11'de oynatabilirdin. Daha iyi yönetilebilecek birçok senaryo vardı. Ama sonuçta bu durum özellikle Sauer ve Feyenoord için çok acı. Bugün onun enerjisine çok ihtiyaçları vardı," diyerek Volendam'daki maça atıfta bulunuyor.

Slovakya, Dünya Kupası play-off yarı finalinde Kosova'ya 3-4 yenildi. Bu sonuçla, bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan finallere katılma şansı kesin olarak sona erdi.