Kees Jansma: Sneijder, bir gün Galatasaray'ı çalıştırmak istiyor

Galatasaray'a gelmiş dünya yıldızlarından Wesley Sneijder, teknik direktörlük kariyerine atılmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl profesyonel futbolculuk kariyerini noktalandıran Wesley Sneijder, günün birinde 'ın teknik direktörü olmayı hayal ediyor.

36 yaşındaki Hollandalı oyuncunun biyografisinin yazarı Kees Jansma, Veronica Inside'a verdiği röportajda Sneijder'ın antrenör olmak istediğini söyledi:

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"Bence Wesley Sneijder günün birinde çok iyi bir teknik direktör olabilir. Wesley, uzun vadede antrenör olmak istediğini ve eğer mümkün olursa bunu, güzel yıllar geçirdiği ve büyük başarılar elde ettiği Galatasaray'da yapmak istediğini biyografisinde de dile getirdi."

Daha fazla takım

Kariyerii boyunca Sneijder'den faydalanmaya çalışan birçok insanın olduğunu söyleyen Jansma, "Sırf Wesley Sneijder olduğu için çevresinde ondan acımasızca faydalanmak isteyen insanlar var. Onunla aynı semtte oturmak ya da parasını kullanmak isteyenler var. Sneijder onları arkadaş olarak gördüğü için mutlu olanlar da. Futbolcuların kimin gerçek, kimin sahte olduğunu bilmek konusunda eksik kaldıkların düşünüyorum. Bu konuda Sneijder'i uyardım" dedi.