Keen, Üç Aslanlar’ın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını tek başına elinde tutuyor

Harry Kane, Panama maçında gol atmayı başardıktan sonra, Dünya Kupası finallerinde İngiltere milli takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Cumartesi akşamı Panama'yı 2-0 mağlup etti.

Üç Aslanlar'ın attığı iki golün sahipleri, Jude Bellingham ve Harry Kane oldu.

Harry Kane, bu Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 3'e çıkardı.

İstatistik ağı "Opta", Kane'in gol sayısını 11'e çıkararak İngiltere milli takımının Dünya Kupası finallerindeki tüm zamanların en golcü oyuncusu olduğunu bildirdi.

Harry Kane, Gary Lineker'in (10 gol) elinde bulunan önceki rekoru kırdı.