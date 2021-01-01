Keçiörengücü 0-1 Ümraniyespor | İzmir'de coşan Keçiörengücü kendi evinde yıkıldı

Geçen hafta Altay'ı deplasmanda 4-0 yenen Keçiörengücü, kendi sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak ilk altı yarışında yara aldı.

Spor Toto 1.Lig'in 22. haftasında Keçiörengücü, Ümraniyespor'u konuk etti.

Keçiörengücü - Ümraniyespor maçında golleri kim attı?

Karşılaşmada tek gol atıldı. Ümraniyespor 16. dakikada Serkan Göksu'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve kalan dakikalarda skoru korumayı başarınca üç puanı kaptı.

Keçiörengücü - Ümraniyespor maçının kırılma anı

Ligin en az gol yiyen iki takımından biri olan Keçiörengücü'nde savunmanın önemli ismi Süleyman Olgun, henüz 13. dakikada sakatlandı. Tecrübeli oyuncunun yerine bu sezon hiçbir maçta ilk 11 başlamayan Kosovalı Ilir Mustafa girdi. Bu değişiklikten üç dakika sonra Ankara ekibi golü kalesinde gördü. Savunmanın arkasına atılan top golü getirirken, Süleyman'ın yokluğu pozisyonda çok net bir şekilde hissedildi.

Keçiörengücü - Ümraniyespor maçının oyuncusu

Keçiörengücü gol yedikten sonra rakip alanda topla daha fazla oynadı ama müsait pozisyon bulmakta zorlandı. Ümraniyespor savunmanın tecrübeli oyuncusu Tomislav Glumac yaptığı müdahalelerle Keçiörengücü forvetlerine şans tanımadı. Ankara ekibi maç boyunca 20 şut çekerken, sadece ikisinde kaleyi bulabildi. Yapılan 34 ortada ise 10 isabet sağlayabildi. Bu istatistiklerde Glumac'ın rolü büyüktü.

Keçiörengücü - Ümraniyespor maçının istatistiği: 4

Keçiörengücü bu sezon sahasında 4. kez yenildi. Bu dört maç da 1-0 sona erdi. Ankara ekibi kendi sahasında oynadığı son 18 lig maçında 1'den fazla gol yemedi.

İki takım kaç puanda?

Ümraniyespor bu maçtan çıkardığı galibiyetle puanını 30'a yükseltti. Keçiörengücü ise 37 puanda kaldı. Altay, Altınorrdu ve Tuzlaspor üçlüsünden en az ikisi bu hafta oynayacağı maçları kazanırsa, Ankara ekibi ilk altıdan düşecek.

İki takımın sıradaki maçları

Keçiörengücü hafta içinde Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Dört haftadır yenilmeyen Ümraniyespor ise Adana Demirspor'u konuk edecek.