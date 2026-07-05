Keane, İngiltere taraftarlarından Meksika maçı öncesinde geceyi uykusuz geçirmelerini istiyor

İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane, takımının Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselerek Pazartesi sabahının kasveti için ideal bir panzehir sunacağını umduğunu dile getirdi.

Teknik direktör Thomas Tuchel'in takımının, turnuvanın ev sahibi ortaklarından Meksika milli takımıyla Pazartesi sabahı erken saatlerde Azteca Stadyumu'nda karşılaşacak ve Kuzey Amerika'daki rüyasını sürdürmeyi hedefliyor.

Ülkedeki sadık taraftarlar, maçı daha uygun bir saatte izleme umuduna kısa süreliğine kapılmıştı; zira Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), gök gürültülü fırtına tehdidi nedeniyle maçın başlama saatini İngiltere Yaz Saati'ne göre akşam saat 7'ye (yerel saatle öğlen 12:00) olarak değiştirilmesini görüşüyordu.

Ancak FIFA, her iki futbol federasyonunun da itirazına rağmen maçın orijinal saatinde kalmasında ısrar etti; bu da taraftarların bütün gece uyanık kalmak zorunda kalacağı anlamına geliyor, zira maçın başlama saati Pazartesi günü saat 01.00 olarak kaldı.

Başbakan Keir Starmer, hafta başında barların sabah saat 5’e kadar açık kalabileceğini açıklayarak hafta sonu tatilini uzatmıştı; Kane ise taraftarların bütün gece uykusuz kalmasını istiyor.

Harry Kane, "ESPN" tarafından aktarılan açıklamalarında şunları söyledi: "Barların taraftarlar için açık kalması elbette sevindirici bir haber."

İngiltere milli takım kaptanı sözlerine şöyle devam etti: “Dünya Kupası’nın herkes ve ülkedeki tüm taraftarlar için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden açıkçası bazılarının bütün gece uyanık kalmasını, sonuna kadar devam etmesini ve ertesi güne kadar kutlama yapmasını, ardından da biraz uyumasını umuyorum.”

Kane sözlerine şöyle devam etti: “Saatin çok geç olduğu açık ve hepimiz bu desteği takdir ediyoruz. Dünya Kupası’nı bazen çok özel kılan da budur; yarattığı bu farklı anlar ve farklı anılar.”

Kane sözlerini şöyle tamamladı: “Sanırım herkes, sabah saat beş ya da altıda güneşin doğuşuyla birlikte kutlama yapmaktan daha çok seveceği bir şey bulamaz.”