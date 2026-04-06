Keane'in durumu ne? Bayern'in Real Madrid maçı için resmi kadro açıklaması

Alman ekibi Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağında ev sahibi Real Madrid ile oynayacağı heyecan verici maç öncesinde İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek oyuncu kadrosunu açıkladı.

Kadro, Bavyera kulübünün taraftarları için hoş bir sürpriz oldu. İngiliz yıldız Harry Kane, maç kadrosunda ilk sırada yer alarak, son zamanlarda sakatlığı nedeniyle ortaya çıkan şüphe ve endişeleri ortadan kaldırdı. İngiliz golcünün Madrid deplasmanında yer alması, bu karmaşık ve kader belirleyici karşılaşma öncesinde Bayern Münih kadrosuna büyük bir moral ve teknik destek sağlıyor.

Kadroda, takımın hücum gücü ve birçok önemli yıldız yer aldı.

Kadroda yer alan isimler şu şekilde:

Kaleci: Manuel Neuer, Prescott, Orbej.

Defans: Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Jonathan Tah, Alphonso Davies, Eto'o, Raphael Guerreiro, Josip Stanišić.

Orta saha: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Piszczek, Konrad Laimer, Karl, Aleksandar Pavlović.

Forvet: Serge Gnabry, Harry Kane, Jackson, Luis Díaz, Michael Olise.

Taraftarlar, Avrupa'nın iki devinin bu heyecan verici klasik karşılaşmasını sabırsızlıkla bekliyor. Harry Kane ve diğer yıldızlarının liderliğindeki Bayern Münih, yarı finale yükselme yolunu kolaylaştırmak için Real Madrid'in kalesinden olumlu bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor.