Como, Moise Kean'ın yeniden sakatlanmasının ardından kış transfer döneminde takviye yapmayı değerlendiriyor.

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Endonezyalı başkan Mirwan Suwarso'nun kulübü, salı günü şu açıklamayı yaptı: "Antrenman sırasında yaşanan bir sorun nedeniyle futbolcu Moise Kean ek sağlık kontrollerinden geçiyor. Kulübün önceliği, iyileşme sürecinde Moise'ye destek olmak. Como 1907, paylaşabileceği yeni bilgiler edinir edinmez açıklama yapacak".

Geçen yaz transfer döneminde Fiorentina'dan 5 milyon euro kiralama bedeliyle, 30 milyon euro ve olası 5 milyon euro bonus karşılığında zorunlu satın alma şartıyla gelen 2000 doğumlu, eski Juventus oyuncusu İtalyan forvet, ekim sonunda doktor Cugat'ın kliniğinde kaval kemiği için tedavi görmüştü. Doktor iyileşme süresini beş hafta olarak belirlemişti. Ancak tedavi sorunu çözmedi, bu arada yeni komplikasyonlar ortaya çıktı ve oyuncunun yokluğu en az 2027'ye kadar sürecek gibi görünüyor.

Il Corriere della Sera gazetesine göre Como, Kean'ın yerine bir oyuncu almayı düşünüyor. Çünkü Haziran 2031'e kadar sürecek yeni sözleşmesiyle takımda tutulan başarılı Yunan oyuncu Tasos Douvikas da bütün maçlarda oynayamaz. İspanyol teknik direktör Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı takımla adı anılan oyuncular arasında Rayo Vallecano'nun 2001 doğumlu İspanyol futbolcusu Sergio Camello var. İtalyan Gianluca Scamacca da gündemde.

Roma altyapısından yetişen, daha önce Genoa ve Sassuolo'da oynayan 1999 doğumlu Scamacca'nın Atalanta ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Atalanta, oyuncuyu 2023 yaz transfer döneminde Inter'in elinden alarak West Ham'dan 28 milyon euro ve 2 milyon euro bonus karşılığında transfer etmişti.

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O tarihten bu yana Scamacca, Atalanta formasıyla çıktığı 95 maçta 36 gol attı. Bu gollerin 3'ünü bu sezon oynadığı 12 maçta kaydetti.

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Ancak Maurizio Sarri'nin teknik direktörlüğe gelmesiyle ilk 11'deki yerini Karadağ millî takım oyuncusu Nikola Krstovic'e kaptırmış gibi görünüyor.

Atalanta'nın gelecek kış transfer döneminde Scamacca'yı gözden çıkarması ihtimal dışı değil. Oyuncu da millî takım açısından yeniden çıkış yakalamak için takım değiştirmeye sıcak bakabilir.

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Nitekim İtalya Millî Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, onu San Siro'da Fransa karşısında geriden gelerek 3-1 kazandıkları Uluslar Ligi maçında yalnızca uzatma dakikalarında Pio Esposito'nun yerine oyuna aldı.