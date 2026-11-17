Como'nun forveti antrenmanda bir kez daha sakatlandı. Kean yeni tetkiklerden geçecek.

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Como, son haftalarda sahalardan uzak kalmasına neden olan kaval kemiğindeki sorun nedeniyle forma giyemeyen Moise Kean'ın durumuna açıklık getirmek için resmî bir açıklama yayımladı. 2000 doğumlu oyuncu Ekim başından beri sahaya çıkmıyor. İşte Como'nun açıklaması.

AÇIKLAMA: "Antrenmanda yaşanan bir sorunun ardından futbolcumuz Moise Kean yeni tıbbi tetkiklerden geçiyor. Kulübün önceliği, iyileşme sürecinde Moise'e destek olmak. Como 1907, paylaşabileceği yeni bilgiler edinir edinmez gelişmeleri duyuracak."

İKİ AY SAHALARDAN UZAK - Sky'ın aktardığına göre Kean yeni bir sakatlıkla karşı karşıya; ancak sorun, son haftalarda kendisini zorlayan bölgeyle aynı yerde. İyileşme süresi en az iki ay olacak. Bu durumda 2026 yılı onun için sona ermiş sayılabilir.