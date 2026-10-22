Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, takımının Stade Rennais karşısında geriden gelerek 2-2'lik beraberliği elde etmesinin ardından karışık duygular yaşadığını söyledi. Oyuncularının zihinsel direncini öven İtalyan teknik adam, istikrarlı sonuçlar almak için Juventus'un topun hızına ayak uydurması gerektiğini vurguladı.

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Juventus, dört gollü heyecanlı maçta Avrupa'daki yenilmezlik serisini korudu

Juventus, Allianz Stadium'da Stade Rennais ile zorlu bir mücadelenin ardından 2-2 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Zeki Celik ev sahibini erken bir golle öne geçirdi ancak Musa Al-Taamari'nin golü ve Boulaye Dia'nın penaltısı, Fransız ekibinin ilk yarıyı önde kapatmasını sağladı.

Alman forvet Nick Woltemade, ikinci yarının ortalarında penaltıdan attığı golle Juventus'a beraberliği getirdi. Son dakikalarda Jhon Lucumi'nin attığı gol ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Üç puanı alamasa da Luciano Spalletti'nin takımı, geriye düştükten sonra toparlanarak güçlü bir karakter ortaya koydu.

Spalletti daha yüksek tempo ve standartlar istiyor

Performansı değerlendiren Spalletti, takımının tepkisini överken taktik açıdan derhal geliştirilmesi gereken noktalara da dikkat çekti. Spalletti, "Bugün iyi oynadık, tempomuz da iyiydi. Ne yazık ki yemememiz gereken iki gol yedik" dedi.

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"Tempoyu top belirler... Top bize yavaş dönerse ileriye yavaş çıkarız ama hızlı dönerse bizim de hızlı çıkmamız gerekir."

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Juventus teknik direktörü, "Bugün performanslarını yükselttiler ama hâlâ bir şeyler eksik. Maç kazanmadığımda mutlu olmuyorum" diye ekledi.

Spalletti ve Haise yoğun taktik mücadelesini değerlendirdi

Spalletti, geriye düştükten sonra pes etmeyen oyuncularını övdü. "Bu akşamki tutumlarından memnunum. Geriye düştükten sonra maça dönmek zordu... Oyuncular pes etmeden mücadeleyi kabul etti" dedi.

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Rakip takımın teknik direktörü Franck Haise, Rennes'in UEFA organizasyonlarında İtalyan takımlarına karşı deplasmanda ilk kez yenilgi almamasını sağlayan bu tarihi sonuçtan gurur duyduğunu söyledi.

Haise, "Aldığımız bir puandan çok memnunum çünkü maç iki tarafa da gidebilirdi. Erken gol yememize rağmen sakin kaldık" dedi.

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Juventus'un gözü AZ Alkmaar deplasmanında

Lig aşamasındaki ilk üç maçından beş puan çıkaran Juventus, Avrupa mücadelesi yeniden başladığında beraberlikleri galibiyete çevirmeye çalışacak.

Spalletti'nin takımı, dördüncü maçta AZ Alkmaar ile karşılaşmak üzere Hollanda'ya gitmeye hazırlanıyor.

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Juventus, Serie A'daki maçlarına dönmeden önce pres sistemini geliştirmeyi hedefliyor.



