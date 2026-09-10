Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünün eski efsanesi Fahad Al-Hariri, takımın Abha karşısında elde ettiği galibiyete rağmen "Al-Alami" oyuncularına sert bir eleştiri yöneltti ve Al-Nassr'ın ortaya koyduğu performansın, özellikle saha içindeki ruh ve mücadele düzeyinde birçok soru işaretini gün yüzüne çıkardığını vurguladı.

Al-Nassr, çarşamba akşamı Roshn Profesyonel Ligi'nin altıncı hafta müsabakaları kapsamında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Abha'yı 2-1 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti ve şampiyonadaki yoluna devam etti; ancak performans geniş çaplı eleştirilerden kurtulamadı.

Ayrıca oku: Analiz: Fessing, Al-Ittihad'ın planlarını 60 günde nasıl yeniden düzenledi?

Al-Hariri, "Dawrina Ghair" programındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Al-Nassr, eski teknik direktör Jorge Jesus döneminde var olan mücadele ruhunu ve ayağa kaldıran o havayı kaybetti. Ancak dün Angi ile birlikte bazı oyuncularda, aralarında büyük farklar bulunan bir takım karşısında kaos, düşüncesizlik ve umursamazlık vardı."

Al-Nassr efsanesi, teknik heyetin tercihlerini eleştirerek şunları ekledi: "Kadro dizilimi bile uygun değildi; topluca savunma yapan takımlar karşısında (4-4-2) oynuyor. Örneğin Angelo hem yetenekli hem de formda bir oyuncu ve rakibe karşı ileri çıkabilmesi için ona yeterli alan verilmeliydi." Al-Hariri, oyun tarzının Abha'nın toplu savunması karşısında takıma gereken şekilde yardımcı olmadığına dikkat çekti.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Al-Hariri, Al-Nassr oyuncularına yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü: "Oyuncularda ne ruh ne de tutku var. Abha'nın pozisyon ürettiği ilk maç bu ve bu da Al-Nassr'daki düşüncesizliği gösteriyor." Al-Hariri, rakibe bu kadar fazla pozisyon üretmesine izin verilmesini, imkânlar açısından büyük bir farka sahip bir takım için endişe verici bir işaret olarak değerlendirdi.

Al-Hariri ayrıca Al-Nassr'ı geçen sezonun lig şampiyonu olarak ele almayı reddederek, bunun mevcut seviye için bir gerekçe olmaması gerektiğini vurguladı ve şöyle konuştu: "Kimse bu takımın geçen sezon lig şampiyonu olduğunu söylemesin." Ardından yediği gol nedeniyle Brezilyalı kaleci Bento Matheus'a bir eleştiri yöneltti.

Al-Hariri, eleştirilerini, Al-Nassr'ın Abha karşısında üç puanla ayrılmasına rağmen hâlâ planlarını hızla yeniden düzenlemesi gerektiğini vurgulayarak sonlandırdı; çünkü ona göre kaos, düşüncesizlik ve tutku yokluğu durumunun sürmesi, önümüzdeki haftalarda daha güçlü rakipler karşısında takıma pahalıya patlayabilir.