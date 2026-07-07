Kazanmanın tadını bilmiyor... Mısır'ın ilk yarısının ardından tarih Arjantin'i ezip geçiyor

Arjantin milli takımı, Dünya Kupası’nda ilk yarıda geriye düştüğü maçlarda tarihi bir olumsuz istatistikle karşı karşıya.

Mısır Milli Takımı, bugün Salı günü, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda, Atlanta Stadyumu'nda Arjantin Milli Takımı ile karşılaştı.

Maçın ilk yarısı, Yaser İbrahim'in attığı golle Mısır milli takımının 1-0 üstünlüğüyle sona erdi; ardından Arjantinli yıldız Lionel Messi bir penaltı atışını kaçırdı.

"Sepak" istatistik ağına göre, Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde ilk yarıda geride kaldığı hiçbir maçı kazanamamıştır.

Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde ilk yarıda geride kaldığı 10 maçın 9'unu kaybetti; 10. maç ise berabere sonuçlandı.

Buna karşılık, Mısır milli takımı şu ana kadar bu Dünya Kupası'nda hiçbir maçta yenilmedi; grup aşamasında Yeni Zelanda'yı mağlup ederek tek galibiyetini alırken, diğer 3 maçta berabere kaldı.