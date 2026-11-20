Manchester United tarafından görmezden gelinen İtalyan teknik adam Antonio Conte uzun süre sessiz kalmadı. Kulübün takımın başına kendisi yerine Mauricio Pochettino'yu getirmesinin ardından İngiltere'yi sarsan ateşli bir mesaj veren Conte, Manchester United yönetimine üstü kapalı ama sert bir eleştiri yöneltti.

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Manchester United'ın adayları arasından çıkarılan Conte, "Daily Mail" tarafından aktarılan açıklamalarında, yöntemleri konusunda endişe taşıyan kulüplerin "kazanmaktan korktuğunu" öne sürdü. Bu sözler, United'ın onun tutkulu tarzından ve katı taleplerinden rahatsız olduğunu ileri süren haberlere doğrudan bir yanıt niteliğindeydi.

Conte, Old Trafford'daki göreve en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor ve Michael Carrick'in yerini alması en muhtemel isimler listesinde Julian Nagelsmann, Eddie Howe ve Unai Emery ile birlikte yer alıyordu. Ancak Manchester United sonunda daha önce Chelsea ve Tottenham'ı da çalıştırmış bir başka teknik adamı, Mauricio Pochettino'yu tercih etti ve onu ABD Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılmaya ikna etmek için yaklaşık 10 milyon sterlin tazminat ödedi.

Yaz aylarında Napoli'den ayrıldığından bu yana boşta olan Conte, "Cronache di Spogliatoio" podcast'inde şu yanıtı verdi: "Öncelikle tarzım meselesine değinmek istiyorum. Eğer biri benim tarzımdan korkuyorsa, kazanmaktan korkuyordur, çünkü bu yöntem zafere götürür. Benim cevabım bu."

İtalyan teknik adam şöyle devam etti: "Manchester United köklü bir tarihe sahip. Bu yüzden birinin kulübü gerçek yerine taşımayı amaçlayan bir yaklaşımdan korkmasını garipsiyorum. United son lig şampiyonluğunu 2013 yılında, Ferguson yönetiminde kazandı."

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Sir Alex hakkında büyük bir saygıyla konuşan Conte, "Ferguson'a büyük saygı duyuyorum. Kitabını okudum ve Londra'dayken evini ziyaret edip onunla bir gün geçirme fırsatım oldu. Futbol hakkında konuşmaya büyük bir tutkusu var, gerçi İskoç aksanını anlamak bazen zor olabiliyor" dedi.

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Conte sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendi yöntemi ve yaklaşımı sayesinde Manchester United'ı büyük bir takım yaptı. Bu yüzden bazı açıklamaları United için rencide edici buluyorum, sanki biri kulübün tarihine geri dönmesine karşı çıkıyormuş gibi. Büyük sonuçlar elde etmek için ihtiyacımız olan şey yöntemdir. Eğer bu yöntemin çok fazla emek gerektirdiğini söylüyorsanız, evet, bu doğru. Sadece oyuncuların değil, herkesin çok çalışması gerekiyor."

Conte, zaferlerle dolu antrenörlük kariyerinin yanı sıra sert kişiliğiyle de her zaman tanınan bir isim oldu. Chelsea'de yıldız forvet Diego Costa, savunma oyuncusu David Luiz ve kulüp yönetimiyle ters düştü. Napoli'de ise Serie A şampiyonluğundan bir yıl sonra kulübün "çok fazla düşmanlık ve nefretten" muzdarip olduğunu söyleyerek görevinden ayrıldı.

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Conte ayrıca 2023 yılında oyuncularını "bencillikle" suçladığı ve kulüp kültürünü eleştirdiği sert bir basın toplantısının ardından Tottenham'dan ayrıldı. Ancak bu durum, Juventus, Inter ve Napoli'yi çalıştırdığı dönemlerde takımlarını beş Serie A şampiyonluğuna taşımasına, bunun yanı sıra Chelsea ile Premier Lig ve FA Cup kazanmasına engel olmadı.

Conte, adının Manchester United ile anılmasının ardından son haftalarda ilk kez kamuoyu önünde konuşmuyor. 57 yaşındaki teknik adam daha önce takımın başına geçmek için "belirli şartlar" öne sürdüğü iddialarını yalanlamıştı.

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Öte yandan Old Trafford'da göreve gelen Pochettino hızlı bir başlangıçla karşı karşıya kaldı. Perşembe günü ilk antrenmanını yöneten Arjantinli çalıştırıcı, pazar günü Anfield'da merakla beklenen Liverpool maçında Manchester United'ın başında ilk kez sahaya çıkacak. Takım, ilk 10 maçında yalnızca bir galibiyet alarak düşme hattında bulunuyor.